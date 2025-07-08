Когда Инна приехала из Донецка в Киев, в столице тоже все были русскоязычными. Считалось, что на украинском общались те, которые приехали с Запада Украины или "селюки", пишет Show 24 со ссылкой на интервью Мирошниченко Рамине Эсхакзай.

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Это было такое отношение, которое во мне воспитывали. Мы не учили никаких украиноязычных песен, колядок. Какие колядки? Мы учили песню "День победы порохом пропах" на 9 мая и шли ветеранам дарить цветы,

– вспомнила Инна Мирошниченко.

Она поделилась, что у людей воспитывали ощущение, что "украинский язык – это другой сорт" и на нем не общаются те, "кто себя уважает". Однако дома у Инны суббота была днем украинского языка.

Я почти уверена, что мы очень мало на нем говорили. Но воспоминание у меня осталось – что мама пыталась мне привить, что украинский язык – это язык, на котором я должна говорить в быту, знать его, свободно им владеть,

– отметила адвокат.

Инна начала свободно общаться на украинском языке, когда переехала в Киев и поступила в университет.

Киев заставил меня стать украиноязычной. Не полностью – только в работе. Ну и уже полномасштабное все сильно перенастроило в моей голове и стало понятно, что отношение, которое у меня было, – это последствия российской пропаганды,

– призналась Мирошниченко.

Интервью с Инной Мирошниченко: смотрите видео онлайн

Инна Мирошниченко о русском языке

Инна Мирошниченко призналась, что ей становится грустно, когда видит, что женщины ее возраста общаются с детьми на русском языке, ведь они и дальше будут распространять язык врага в быту.

Адвокат добавила, что сын Марк не понимает русского языка, дочь Мия – понимает, но не общается на нем. Ангелина и Марсель, которых Тимур и Инна взяли из детского дома, были украиноязычными.

"Я хочу, чтобы они не понимали русского языка. Я не считаю, что это привилегия – знать этот язык. Я хочу, чтобы между ними и соседней страной было как можно больше разницы, чтобы у них никогда не было желания иметь что-то общее", – подчеркнула Инна.

Напомним, ранее Екатерина Осадчая высказалась о языковом вопросе.