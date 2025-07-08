В новом интервью Инна Мирошниченко откровенно рассказала о том, как пережила выкидыш. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Рамины Эсхакзай.

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У меня очень неоднозначные чувства, ощущения и осознание, которые были после неудачной беременности. Потому что на самом деле она мне подсветила то, что я действительно хочу быть мамой,

– призналась Инна Мирошниченко.

Когда Инна узнала о первой беременности, то очень испугалась. Адвокат вспомнила, что "начала плакать так, будто ее жизнь закончилась", а вот Тимур хорошо воспринял новость и был готов к рождению ребенка.

Все это время, пока я была в состоянии принятия, что я беременна, моя жизнь теперь изменится, я все же искала, где мой материнский инстинкт. Когда беременность замерла, для меня это было шоком и потерей. Тогда я действительно поняла, что если я сейчас так оплакиваю, то какая-то часть меня все же хочет этого ребенка,

– поделилась она.

Мирошниченко чувствовала, что ее жизнь очень изменится, но не понимала как, ведь рядом не было никого с опытом материнства. Только кума, сыну которой было примерно 6 лет, но они не часто общались.

Через месяц после того, как у Инны произошел выкидыш, она забеременела. Женщина добавила, что вторая беременность проходила хорошо. Так, в 2018 году у Мирошниченко родилась дочь, которую они назвали Мией.

Интервью с Инной Мирошниченко: смотрите видео онлайн

Тимур Мирошниченко о выкидыше у жены

В прошлом году Тимур Мирошниченко признался, что у Инны произошел выкидыш. По мнению ведущего, в это время важнее поддерживать жену, а не заботиться о себе, ведь она теряет жизнь внутри.

"Ты понимаешь, что у тебя будет ребенок. Пока ничего не видно, ничего не происходит, ты просто знаешь этот факт. Конечно, когда процесс проходит все дальше и дальше, твое понимание того, что там твой ребенок так же пропорционально увеличивается, растет вместе с тем. У женщины же другая история. Она это чувствует все внутри", – говорил ведущий.