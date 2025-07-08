У новому інтерв'ю Інна Мірошниченко відверто розповіла про те, як пережила викидень. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Раміни Есхакзай.

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У мене дуже неоднозначні почуття, відчуття й усвідомлення, які були після невдалої вагітності. Тому що насправді вона мені підсвітила те, що я дійсно хочу бути мамою,

– зізналась Інна Мірошниченко.

Коли Інна дізналась про першу вагітність, то дуже злякалась. Адвокатка пригадала, що "почала плакати так, ніби її життя закінчилось", а от Тімур добре сприйняв новину та був готовий до народження дитини.

Весь цей час, поки я була в стані прийняття, що я вагітна, моє життя тепер зміниться, я все ж таки шукала, де мій материнський інстинкт. Коли вагітність завмерла, для мене це було шоком і втратою. Тоді я дійсно зрозуміла, що якщо я зараз так оплакую, то якась частина мене все ж таки хоче цю дитину,

– поділилась вона.

Мірошниченко відчувала, що її життя дуже зміниться, але не розуміла як, адже поруч не було нікого з досвідом материнства. Лише кума, сину якої було приблизно 6 років, але вони не часто спілкувалися.

За місяць після того, як в Інни стався викидень, вона завагітніла. Жінка додала, що друга вагітність проходила добре. Так, у 2018 році у Мірошниченків народилася донька, яку вони назвали Мією.

Інтерв'ю з Інною Мірошниченко: дивіться відео онлайн

Тімур Мірошниченко про викидень у дружини

Минулого року Тімур Мірошниченко зізнався, що в Інни стався викидень. На думку ведучого, у цей час важливіше підтримувати дружину, а не піклуватися про себе, адже вона втрачає життя всередині.

"Ти розумієш, що у тебе буде дитина. Поки нічого не видно, нічого не відбувається, ти просто знаєш цей факт. Звісно, коли процес проходить все далі й далі, твоє розуміння того, що там твоя дитина так само пропорційно збільшується, росте разом із тим. У жінки ж інша історія. Вона це відчуває все всередині", – говорив ведучий.