Подружжя привітало доньку з днем народження в інстаграмі, інформує Show 24. Мірошниченки опублікували відео з Мією.

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Інна та Тімур показали, як змінювалася їхня донька Мія. Вони опублікували відео з зовсім маленькою дівчинкою та дорослішою. Мірошниченки додали пісню Анни Трінчер "Зірочка палай" і написали теплі слова для іменинниці.

Ми б дуже хотіли, аби твоє дитинство не припадало на такі часи. І в день твого 7-річчя не було Дня жалоби у рідному місті… Понад усе ми мріємо, аби ти прожила довге, мирне і щасливе життя! Любимо тебе зірочко!,

– йдеться у дописі.

Зауважимо! Сьогодні у Києві – День жалоби у пам'ять про жертв російської атаки. Ворог вкотре обстріляв столицю у ніч проти 17 червня. Станом на ранок 18 червня відомо про 24 загиблих і 134 постраждалих.

Сім'я Тімура та Інни Мірошниченків