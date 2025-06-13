Про успіхи Ангеліни Інна розповіла в інстаграм-сториз. Повідомляє Show 24.

Дивіться також Народжений серцем, – Інна Мірошниченко зворушила відео, як за 2 роки змінився названий син

Інна Мірошниченко поділилась, що названа донька успішно закінчила перший клас. Ангеліна самостійно, без репетитора склала тести. З цієї нагоди дівчинці подарували самокат, який їй вручив брат Марсель.

Ангеліна втретє в першому класі. І ще пів року тому успішне закінчення здавалося неможливим. Але вона так наполегливо працювала, що приємно шокувала всіх нас. У своєму темпі. Але прогресує!,

– написала адвокатка.

Названа донька Мірошниченків закінчила перший клас / Відео з інстаграму Інни

Сім'я Інни та Тімура Мірошниченків