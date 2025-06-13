Про успіхи Ангеліни Інна розповіла в інстаграм-сториз. Повідомляє Show 24.
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Інна Мірошниченко поділилась, що названа донька успішно закінчила перший клас. Ангеліна самостійно, без репетитора склала тести. З цієї нагоди дівчинці подарували самокат, який їй вручив брат Марсель.
Ангеліна втретє в першому класі. І ще пів року тому успішне закінчення здавалося неможливим. Але вона так наполегливо працювала, що приємно шокувала всіх нас. У своєму темпі. Але прогресує!,
– написала адвокатка.
Названа донька Мірошниченків закінчила перший клас / Відео з інстаграму Інни
Сім'я Інни та Тімура Мірошниченків
Нагадаємо, що Інна та Тімур Мірошниченки одружилися у 2018 році. Вони виховують чотирьох дітей: доньок Мію і Ангеліну та синів Марка і Марселя.
Подружжя усиновило Марселя у червні 2023 року. Нещодавно Інна Мірошничекно показав, як за два роки змінився названий син, опублікувавши відео з хлопчиком.
Ангеліну Тімур та Інна Мірошниченки офіційно удочерили у вересні 2024 року.