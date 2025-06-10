Зіркові батьки поділилися зворушливим відео, в якому показали знімки з Марселем: від першої зустрічі до останніх щасливих фото та відео. Про це пише Show 24 з посиланням на їхній інстаграм.

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Тімур та Інна Мірошниченки поділилися, що вперше побачили сина 2 роки тому – 9 червня 2023 року. Вже тоді вони зрозуміли, що знайшли одне одного.

Рівно 2 роки тому, 09.06.23, ми вперше побачили сина! Не "складний випадок" чи "подумайте добре", а сина, бо ми знали, що це він привів нас до себе. І всі ці деталі вже не мають значення, бо ми нарешті знайшли одне одного! 2 роки абсолютного щастя! Дякую, що вибрав нас, сину! Народжений серцем,

– написала Інна.

Дружина шоумена додала, що Марсель став доказом: любов може лікувати, а прийняття відкривати нові світи.

Як змінився Марсель за два роки: дивіться відео

Нагадаємо, раніше Тімур Мірошниченко прокоментував, чи готове подружжя до поповнення у сім'ї. Ведучий поділився, що вони "ніколи не кажуть "ні", однак зараз для цього немає потрібних умов. Раніше ж Інна Мірошниченко розповідала, що має сумнів: народити біологічно, чи серцем.