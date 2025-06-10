Звездные родители поделились трогательным видео, в котором показали снимки с Марселем: от первой встречи до последних счастливых фото и видео. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на их инстаграм.

К слову Моя история непростая, – Мика Ньютон честно ответила, хотела бы стать мамой

Тимур и Инна Мирошниченко поделились, что впервые увидели сына 2 года назад – 9 июня 2023 года. Уже тогда они поняли, что нашли друг друга.

Ровно 2 года назад, 09.06.23, мы впервые увидели сына! Не "сложный случай" или "подумайте хорошо", а сына, потому что мы знали, что это он привел нас к себе. И все эти детали уже не имеют значения, потому что мы наконец нашли друг друга! 2 года абсолютного счастья! Спасибо, что выбрал нас, сыну! Рожденный сердцем,

– написала Инна.

Жена шоумена добавила, что Марсель стал доказательством: любовь может лечить, а принятие открывать новые миры.

Как изменился Марсель за два года: смотрите видео

Напомним, ранее Тимур Мирошниченко прокомментировал, готовы ли супруги к пополнению в семье. Ведущий поделился, что они "никогда не говорят "нет", однако сейчас для этого нет нужных условий. Ранее же Инна Мирошниченко рассказывала, что сомневается: родить биологически, или сердцем.