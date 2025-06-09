Мика Ньютон (настоящее имя – Оксана Грицай) пообщалась со своими подписчиками в инстаграм-сториз, пишет Show 24. Один из вопросов касался отцовства.

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Певица призналась, что всегда мечтала о детях. Однако ей пришлось бороться с раком. Несмотря на это, Мика не теряет надежды.

Также артистка посоветовала не задавать подобных вопросов, ведь они могут быть болезненными и сложными для многих женщин.

Я всю жизнь планировала иметь детей, но, к сожалению, в обмен получила рак. Я верю в чудеса, но история моя непростая и тяжелая. И, честно, хочу всем порекомендовать не задавать эти вопросы женщинами. Для кого-то это может быть тяжело и до слез,

– написала Мика Ньютон.



Мика Ньютон о детях / Фото из инстаграм-сториз

Что известно о борьбе Мики Ньютон с раком