Міка Ньютон (справжнє ім'я – Оксана Грицай) поспілкувалась зі своїми підписниками в інстаграм-сторіз, пише Show 24. Одне з запитань стосувалось батьківства.

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Співачка зізналась, що завжди мріяла про дітей. Однак їй довелось боротися з раком. Попри це, Міка не втрачає надії.

Також артистка порадила не ставити подібних запитань, адже вони можуть бути болючими й складними для багатьох жінок.

Я все життя планувала мати дітей, але, на жаль, в обмін отримала рак. Я вірю в дива, але історія моя непроста і тяжка. І, чесно, хочу всім порекомендувати не ставити ці запитання жінками. Для когось це може бути тяжко і до сліз,

– написала Міка Ньютон.



Міка Ньютон про дітей / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про боротьбу Міки Ньютон з раком