Міка Ньютон (справжнє ім'я – Оксана Грицай) поспілкувалась зі своїми підписниками в інстаграм-сторіз, пише Show 24. Одне з запитань стосувалось батьківства.
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Співачка зізналась, що завжди мріяла про дітей. Однак їй довелось боротися з раком. Попри це, Міка не втрачає надії.
Також артистка порадила не ставити подібних запитань, адже вони можуть бути болючими й складними для багатьох жінок.
Я все життя планувала мати дітей, але, на жаль, в обмін отримала рак. Я вірю в дива, але історія моя непроста і тяжка. І, чесно, хочу всім порекомендувати не ставити ці запитання жінками. Для когось це може бути тяжко і до сліз,
– написала Міка Ньютон.
Міка Ньютон про дітей / Фото з інстаграм-сторіз
Що відомо про боротьбу Міки Ньютон з раком
- У 2019 році в Міки Ньютон діагностували рак яєчника третьої стадії. Співачка не помічала симптомів і вважала, що в неї просто зайва вага. Але дієти не давали результату.
- Медики повідомили, що її чекає 12 курсів хімієтерапії, після яких не вийде самостійно завагітніти. Після другої операції стало відомо, що у виконавиці перша стадія раку.
- 4 роки тому Міка Ньютон теж ділилась, що мріє стати мамою. Під час лікування видалили тільки один яєчник, що означає, що в артистки є шанси завагітніти.