Радісною звісткою чоловік та дружина поділилися у своєму інстаграмі. Тепер дівчинка офіційно Ангеліна Тімурівна Мірошниченко.

Не пропустіть Дружина Тімура Мірошниченка зворушливо звернулася до чоловіка й опублікувала чуттєве відео з ним

В День сім'ї ми вперше побачили твою анкету. А сьогодні, в День усиновлення, ти офіційно стала Мірошниченко!,

– йдеться у дописі Мірошниченків.

Тімур та Інна Мірошниченко удочерили Ангеліну

Також Інна Мірошниченко вийшла в сторіс до своїх підписників, де повідомила, що День усиновлення подружжя проводить у суді. Вони слухали справу щодо Ангеліни.

У мене таке вперше в житті (шок в суді). Присяжна проти задоволення заяви. Жіночка потріпала нерви знатно. Заява слухається судом у складі судді, що головує, й двох присяжних. Тобто має бути хоча б два голоси "ЗА". Тоді все буде добре. Суд пішов у нарадчу кімнату,

– поділилася Інна.

Інна Мірошниченко в сторіс / Скриншот з інстаграму

Згодом стало відомо, що подружжю таки вдалося удочерити Ангеліну.