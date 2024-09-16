У дописі Інна Мірошниченко написала, що якось йшла на роботу, думала про власні турботи та випадково зустріла найкращу людину у всесвіті. Жінка зазначила, що можна довго сумніватися у комусь, адже кажуть, що "таких ідеальних не існує". Про це йдеться в її інстаграмі.
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Дружина Тімура Мірошниченка опублікувала зворушливе відео з коханим. У ролику подружжя мило обіймається та цілується. Особливої атмосфери додає пісня, що грає на фоні, – Carla Morrison Disfruto.
Інна зазначила, що можна пірнути в обійми коханого, але довго тримати в голові стереотипи, що "любов живе три роки", що "з появою дітей зникає пристрасть", що "на кожну красиву знайдеться ще красивіша, до всього звикають".
Можна щодня відчувати себе абсолютно винятковою і надихаючою, ніби в перший день стосунків. Можна сваритися, ображатися, але завжди чути "ти найдорожче, що у мене є, я хочу, аби ти була щасливою". Можна щодня дивитися і думати "якби я мріяла сміливо і фантастично, я б все одно не мріяла про такого, як ти",
– звернулася до чоловіка Інна.
Жінка написала, що щодня можна любити, дякувати та пишатися ще сильніше. Дружина Тімура Мірошниченка зауважила, що у стосунках вони не вчаться, адже ніби вже все вміли. Закохані просто зустрілися та взялися за руки, аби разом йти до спільної мети.
Як люди відреагували на допис Інни Мірошниченко
У коментарях до допису люди написали багато приємних слів Тімурові та Інні.
- "Неймовірна сім'я, від ваших сімейних стосунків мурахи по шкірі, це найкраще, що можна побачити на просторах соцмереж, ви надихаєте. Щастя вашій сім'ї й любові на все життя!"
- "Красиві: внутрішньо і зовнішньо. Цю красу хочеться переймати, бо вона надихає!"
- "Захоплююсь вашою парою і кожним окремо, вашою щирістю, толерантністю до людей, любов’ю і відданістю до дітей, все, що ви транслюєте, надихає і допомагає вірити у хороше, дякую вам".