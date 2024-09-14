Подружжя протягом року радилося з лікарями. Спеціалісти говорили, що залишати все як є – небезпечно. Однак ніхто так і не зміг сказати, як потрібно лікувати Марселя.

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М'язи тримають органи. За відсутності м'язів, органи не на своїх місцях, це може призвести до серйозних порушень. Їх ще склали під час тієї операції в перші години життя не так, як має бути анатомічно,

– зазначила Інна Мірошниченко.

Інна Мірошниченко розповіла, що саме через цей вроджений дефект Марсель завжди був "пузанчиком". Вона каже, що хлопчик – дуже активний, тому його розвиток є доволі складним, особливо мовленнєвий. Жінка зазначила, що навіть не встигає за сином на вулиці. Однак родина знайшла розв'язання цієї проблеми завдяки гіперактивності Марселя.

Непосидючість накачала йому прес. Точніше ті тонкі м'язи, які є у нас під прямими м'язами живота (і єдині, які є у Марселя). Вони й тримають все тіло. Там є кили (грижі) і багато. Але всі органи стоять на своїх місцях. Як це працює і як мозок знає, що нервовій системі цього хлопчика треба трохи вийти з ладу, аби прокачати тіло до іншого рівня, я не знаю,

– йдеться у дописі Мірошниченків.

Інна Мірошниченко вважає, що природа набагато розумніша за людей, а тіло може робити неймовірні речі. Подружжя поки не поспішає ставити Марселю під шкіру сітку. Лікарі погодили таке рішення. Однак дружина відомого ведучого поділилася, що цього місяця у хлопчика будуть інші планові операції.

Що відомо про всиновлення Марселя