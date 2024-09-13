Тімур Мірошниченко опублікував допис, у якому висловився про найближчих йому людей – сім'ю. Він розповів, як діти зустрічають його з роботи.

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Найкраще, що сталося в моєму житті, – ці люди на фото. Моє натхнення. Моя мотивація. Мої відповіді на всі питання і те, що знімає будь-яку втому після знімального дня чи складного відрядження. Не знаю, чи можна бути щасливішим, ніж у момент, коли я відкриваю двері і мене зносить ця хвиля любові під крики "Тато вдома"!

– поділився Тімур Мірошниченко.

Ведучий опублікував серію щасливих сімейних фото з сім'єю. Вони позували на чарівній локації – це садовий простір Naturalist Botanic, що під Києвом.

Тімур Мірошниченко обрав для фотосесії білу сорочку й коричневі штани, Інна – білосніжну сукню з принтом. Доньки Ангеліна та Мія постали у яскравих сукенках, а сини Марко й Марсель – у сорочках і штанах.

Шанувальники у захваті від нових фото родини. Вони засипають зіркову сім'ю компліментами у коментарях: