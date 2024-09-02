Зіркові батьки показали зворушливе відео зі свята Першого дзвоника. Крім того, поділилися враженнями від нового етапу в житті.

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Так, з'ясувалося, що Мія тепер вчитиметься в 1-А класі в одній зі столичних шкіл, тоді як Ангеліна пішла до 1-Б класу. Тімур та Інна зауважили, що вони досі не вірять, що стали батьками двох першокласниць.

Важливо зазначити, що Ангеліна зовсім нещодавно стала частиною родини Мірошниченків. Тімур та Інна всиновили дівчинку влітку 2024 року. Відомо, що їй 8 років. Так, тепер відомий український телеведучий з коханою виховують чотирьох дітей: Мію, Ангеліну, Марселя та Марка.