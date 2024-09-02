Вони вже поділилися своїми враженнями від виступів співачки. Так, виявляється, навіть Павло Зібров фанатіє від творчості Клавдії Петрівни, яка нарешті показалася без маски.

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Павло Миколайович зауважив, що йому дуже сподобався концерт виконавиці.

Красиві постановки, балет, костюми, сцена, звучить класно, тримає зал! В 19 років зібрати два "Палаци спорту" й триматися у всіх топчартах – величезна повага! Успіхів,

– написав артист.



Павло Зібров висловився про концерт Klavdia Petrivna / Скриншот з інстаграм-сторіс

Серед зірок, які також отримали позитивні емоції від виступу таємничої зірки були телеведуча Маша Єфросиніна з сином, співак MELOVIN, блогерка Даша Квіткова, інтерв'юерка Раміна Есхакзай, шоумен Анатолій Анатоліч. На концерт у "Палац спорту" навіть прийшов Андрій Данилко.

Українські зірки на концерті Klavdia Petrivna / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Гуморист Іван Люленов також залишився під враженнями від концерту. За його словами, були такі відчуття, ніби він відвідав не концерт, а завітав у театр.

Дуже багато хореографії, акторської гри й драматургії. На самому заході я співав, танцював і захоплювався... Цей концерт мене дуже вразив і викликав дуже багато різних емоцій,

– розповів комік.

Водночас блогер Дмитро Варварук з дружиною Яною зазначили, що очікували більшого від виступу артистки.

Концерт крутий, але... Бракувало зв'язку з аудиторією. За весь концерт Клавдія сказала 3-6 слів... Коротше, очікування великі були. Але все одно з 10 кладу 7,

– зауважив інфлюенсер.

До того ж думкою про дебют Klavdia Petrivna поділився Слава Дьомін.

Мій висновок – все круто. Єдине – більше впевненості самій артистці. Щоб все ж вона була головною на сцені, а не балет чи музиканти. Без сумніву, це хороший продюсерський проєкт з великим бюджетом. І я дуже тішуся, що в Україні є люди, які будують такі проєкти й готові в це вкладати гроші та свій час. А це значить, що українська музика йде лише вперед,

– сказав ведучий.

Варто зазначити, що під час своїх дебютних сольних концертів Klavdia Petrivna виступила на сцені з відомим артистами, з якими раніше записала дуети. Зокрема, співачка вразила публіку емоційним виконанням треку "Барабан" з Артемом Пивоваровим.