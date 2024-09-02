До того ж акторка повідомила про зміну прізвища. Тепер вона Христина Корчинська.

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У своїх соцмережах зірка опублікувала серію фото з важливого дня. На світлинах Христина дівчина постала у довгій білій весільні сукні, а своє волосся прикрасила квітами. Водночас її обранець Яніс показався у вишитій сорочці та штанах.

Нарешті прийшов час викласти найголовнішу мить. Тепер офіційно – Корчинська Христина Василівна. Багато тепла і вдячності в душі. Дякую коханому, батькам, друзям, Богу,

– зазначила Федорак.



Христина Федорак вийшла заміж / Фото з фейсбуку акторки



Зірка "Спіймати Кайдаша" з коханим / Фото з фейсбуку акторки



Христина Федорак та її обранець / Фото з фейсбуку акторки

Шанувальники вже привітали зірок з новим етапом в їхньому житті.

"Вітаю, рідна. Здоров'я та добробуту вашій чудовій родині!";

"Яка прекрасна наречена. Вітаю, Христино! Щастя вашій сім'ї!";

"Вітаю, моя люба! Це надзвичайно прекрасна новина";

"Христю, вітаю від щирого серця! Будьте щасливими щодня!".

Що цікаво, акторка повідомила про заручини в травні 2024 року. Тоді вона заявила, що вже з обранцем планує весілля та зізналася, що церемонія пройде у колі найрідніших.

Нагадаємо, днями зірка серіалів "Новенька" та "Кріпосна" Анастасія Нестеренко також вийшла заміж. Її обранцем став відомий актор і військовий Костянтин Темляк.