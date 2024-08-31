Подружжя відсвяткувало камерне весілля у колі найрідніших. Крім того, вони вже поділилися зворушливими кадрами зі святкування.

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Так, з'ясувалося, що закохані побралися 30 серпня. Дарія поширила ролик з весілля, де показала нареченого та гостей.

Ласкаво просимо до нашого нового розділу життя,

– зазначила під відео модель.

Нагадаємо, актриса Анастасія Нестеренко, відома за ролями в популярних серіалах "Новенька" та "Кріпосна", теж нещодавно зв'язала себе тенетами шлюбу з Костянтином Темляком, актором, який наразі служить у Збройних силах України. Зіркова пара одружилася у Харкові.