Щоправда, дехто з відвідувачів концерту, де інкогніто виконавиця нарешті зняла маску, все одно вважає, що співачка була "поза контекстом" і мало говорила про війну. Серед них – журналістка і менеджерка з комунікацій Ліна Мачульська. Своїми думками жінка поділилася в соцмережах.

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Так, Ліна виставила допис у фейсбук, де зазначила, що залишилась незадоволеною після виступу Klavdia Petrivna, вважаючи, що співачка недостатньо торкнулася теми війни.

Сьогодні, надто сьогодні, артистка не може бути поза контекстом. Klavdia Petrivna – моє найбільше розчарування. Зібрати Палац спорту і не сказати ні слова про захисників і захисниць, і взагалі не сказати "Слава Україні",

– написала журналістка.

Однак вона додала відео, як глядачі після концерту скандували "Україна понад усе", "Путін ху*ло" та інші вислови.

У коментарях під дописом Мачульської відвідувачі концерту заступилися за Клавдію. Вони підкреслили, що під час виступу виконавиці показали плакат з написом Free Azov. До того ж зробили це двічі. Крім того, консультантка зі стратегічних комунікацій Надія Потоцька зазначила, що під час шоу Klavdia Petrivna показали відео з Україною. Жінка теж висловилась про концерт співачки, де наголосила, що в артистки мало досвіду виступів на велику аудиторію, тому "вона взагалі майже не говорила і рухалась обережно".

На фоні з концертами Кургану чи Жадана – різниця відчутна, вона (Klavdia Petrivna – 24 Канал) значно менше говорила про війну і зробила активностей. Теж про це подумала. Але на концерті вона не була поза контекстом, це точно так назвати не можна. Бо дії були… Вона не розчарування. А велика молодчина, що робить музику, наважилась зібрати цілий Палац спорту і не впала там спочатку. Не знаю її, але пишаюсь сміливістю виступу,

– додала Надія.

Klavdia Petrivna під час свого концерту згадала про полонених азовців / Скриншоти з інстаграму та фейсбуку

Нагадаємо, анонс першого сольного концерту Klavdia Petrivna викликав такий ажіотаж, що всі квитки розкупили за 9 днів. Як наслідок, співачка виступить із ще одним концертом 31 серпня.