Супруги поздравили дочь с днем рождения в инстаграме, информирует Show 24. Мирошниченко опубликовали видео с Мией.

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Инна и Тимур показали, как менялась их дочь Мия. Они опубликовали видео с совсем маленькой девочкой и более взрослой. Мирошниченко добавили песню Анны Тринчер "Зірочка палай" и написали теплые слова для именинницы.

Мы бы очень хотели, чтобы твое детство не приходилось на такие времена. И в день твоего 7-летия не было Дня траура в родном городе... Больше всего мы мечтаем, чтобы ты прожила долгую, мирную и счастливую жизнь! Любим тебя звездочка!,

– говорится в заметке.

Заметим! Сегодня в Киеве – День траура в память о жертвах российской атаки. Враг в очередной раз обстрелял столицу в ночь на 17 июня. По состоянию на утро 18 июня известно о 24 погибших и 134 пострадавших.

Семья Тимура и Инны Мирошниченко