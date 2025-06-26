Родилась Инна в Черновцах. С детства занималась гимнастикой, а уже в 13 лет приняла участие в своей первой фотосессии. Видимо, она чувствовала, что призвана быть моделью, ведь неоднократно была участницей различных конкурсов, где завоевывала призовые места: "Мисс Западная Украина-1998", "Панна Западная Украина-2001", "Королева Киева-2003" и др. Какой была популярность Цимбалюк, что известно о ее гражданской позиции и где она сейчас, узнавайте в материале Show24.

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Титул "Мисс Украина Вселенная" и пик популярности

Наибольшая популярность к Инне пришла с победой на "Мисс Украина Вселенная" в 2006 году. Тогда она отправилась представлять нашу страну в Лос-Анджелес, где вошла в двадцатку лучших.

Инна Цимбалюк на конкурсе красоты / Фото из инстаграма

Она начала появляться на глянцах известных журналов: "Натали", "Отдохни", OOPS, "Наш досуг", "Невеста", "Флердоранж", "10 дней" и другие.

После феерического успеха модель постепенно перешла работать на телевидение. К примеру, она была ведущей шоу "Танцую для тебя", прогноз погоды, "Звездный патруль", "Королева бала".

Инна Цимбалюк в роли ведущей проекта "Королева бала" / Фото из открытых источников

Кроме того, звезда попробовала себя в актерстве и сыграла роль в украинско-российском сериале "Сердцу не прикажешь". Ее карьера была очень успешной в Украине, но в один момент модель выбрала вектор на Россию.

Переезд в Москву и женитьба на российском олигархе

В 2010 году Цимбалюк участвовала в шоу "Звезда + Звезда" вместе с Александром Буйновым, который сегодня поддерживает кровавую политику Кремля. Он познакомил модель с российским олигархом Игорем Пестриковым, который старше ее на 18 лет.

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Через некоторое время пара поженилась. Что интересно, Инна сегодня не публикует совместных фото со своим избранником. В 2015 году она родила дочь и жила на три страны: Украина, Россия и Франция.

Инна Цимбалюк с дочкой / Скриншот из инстаграма

Как известно, муж модели находится в розыске. По информации российских СМИ, его обвиняют в хищении 250 миллионов рублей на предприятии "Соликамский магниевый завод".

Инна Цымбалюк и Игорь Пестриков / Фото из российских источников

За российского бизнесмена вышла замуж еще одна украинская звезда – Надежда Мейхер. Сегодня экс-участница "ВИА Гры" также молчит о войне.

После замужества Инна все реже вспоминала об Украине. Вероятно, последний визит в родные Черновцы модель осуществила еще в 2019 году. Кроме того, те же российские СМИ утверждают, что Цимбалюк владеет многомиллионной недвижимостью в Москве и квартирой в Ялте, на нее зарегистрированы дорогие машины, земельные участки в Ярославской области, а на дочь – два участка в Крыму.

Гражданская позиция

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, модель опубликовала в инстаграме сообщение с молитвой на украинском языке и картинкой с голубым небом и колосовым желтым полем.

Реакция Инны Цимбалюк на полномасштабную войну / Скриншот из инстаграма

Тогда началось молчание, которое нарушилось в июле 2023 года. Инна опубликовала декламацию стихотворения Николая Вороного на украинском языке. Подытоживая 2023 год, Цимбалюк сказала, что ее ожидания относительно мира во всем мире не сбылось.

Где сейчас Инна Цимбалюк

Ранее звезда имела собственный бренд одежды SHUSHŪ, который продавала в России. Но сегодня, вероятно, этот бизнес прекратил свое существование, ведь в инстаграме последнее сообщение датируется 2022 годом.

Сегодня Инна не скрывает роскошной жизни, часто делится фотографиями из новых иностранных стран и островов. Вероятно, модель проживает в Латвии. Об этом свидетельствует расположение ее аккаунта в инстаграме.

Инна Цимбалюк проживает в Латвии / Скриншот из инстаграма