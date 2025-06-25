С самого детства Амадор занимался фехтованием и хореографией. В Украине поступил в вуз, чтобы получить образование. Мужчина является призером многих танцевальных чемпионатов по латиноамериканским танцам, а в 2006 году даже создал шоу-балет Rumbero's, который работал как с украинскими, так с российскими звездами. В материале Show24 рассказываем о жизни танцовщика в Украине, как удалось получить гражданство и где он сейчас.

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Карьера и получение гражданства Украины

Работа с шоу-балетом стала значительным прорывом в сфере шоу-бизнеса. Амадора все больше узнавали, да и его самого все чаще стали приглашать на телевизионные проекты: "Танцы со звездами", "Танцую для Тебя" (в двух сезонах был в составе жюри), "Майданс", "Фабрика звезд" и другие.

Амадор Лопес на "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн

Любовь к Украине наполнила сердце танцовщика и он принял окончательное решение перебраться жить на новую Родину. В начале февраля 2022 года танцовщик получил украинское гражданство.

Наконец сбылась моя мечта – теперь я гражданин Украины не только в сердце, но и на бумаге. Я получил паспорт и я очень счастлив по этому поводу! Я долго шел к этому всеми возможными способами!

– писал Амадор.

Амадор Лопес стал гражданином Украины / Фото из инстаграма артиста

В одном из интервью певец признался, что никому не давал "на лапу", чтобы получить гражданство. В этом вопросе ему просто помогли хорошие друзья и связи.

Хореограф также занялся изучением украинского языка. Благодаря урокам Амадор смог преодолеть языковой барьер, а впоследствии даже сдал экзамен на знание государственного языка.

Но два года назад знаменитость поделился, что переживал довольно сложный этап в жизни. Как стало известно, артист попал в долги, которые тянулись за ним еще со времен пандемии коронавируса. В определенный момент ситуация стала критической, ведь тогда хореографу с мамой, которую он перевез из Венесуэлы в Украину, приходилось жить на 3 тысячи гривен в месяц. Танцовщик не платил за электроэнергию и интернет в доме, чтобы оставались деньги на еду и лекарства для мамы.

Личная жизнь

Когда-то танцы познакомили Амадора с его будущей женой, украинкой Светланой Шпилевой. В браке пара пробыла восемь лет, а потом решила расстаться. Вероятно, причиной разрыва стало то, что партнеры сосредоточили внимание на развитии собственных карьер, что привело к постепенному угасанию чувств. Ранее Лопес признавался, что сожалеет о том, что у них нет общих детей.

Хоть сегодня артист не комментирует личную жизнь, но говорит, что хочет усыновить ребенка.

Во-первых, я хочу купить маме, дай Бог, квартиру, чтобы у меня был собственный дом. И хочу жену, которая будет любить меня и будет любить этого невероятного ребенка, который появится у меня,

– поделился Амадор Лопес.

Мужчина считает, что построить крепкие и долгие отношения ему не удается из-за того, что работает в шоу-бизнесе. По мнению хореографа, люди из этой сферы – одиноки. Лопес говорит, что даже тем, у кого есть личная жизнь, рано или поздно придется выбирать между семьей и карьерой.

Дом под Киевом и оккупация россиян

Вместе с мамой танцовщик проживает в трехэтажном доме под Киевом, дизайном которого занимался Амадор. На первом этаже расположена гостиная и кухня. На втором – спальня Лопеса, комната его мамы, гардеробная и гардероб. В то же время на третьем этаже дома – терраса, где Амадор хочет обустроить джакузи и lounge-зону после победы Украины.

К слову, у танцовщика есть еще и необычное домашнее животное – свинка Матильда.

Дом и домашнее животное Амадора Лопеса / Скриншот с видео

Когда началась полномасштабная война, звезда с мамой пробыли в оккупации в течение трех недель вблизи Макарова. Через некоторое время семья выехала на запад страны.

Где сейчас Амадор Лопес

Как известно, певец продолжает выступать и удивлять зажигательными танцами. Недавно его встретил Николас Карма с вопросом: "Сколько стоит ваш лук?".

Артист с радостью рассказал цены, а в конце предложил станцевать бачату.

К слову, недавно Николас Карма купил квартиру. Он заверил, что такая покупка – результат его 10-летней работы.

Стоит добавить, что Амадор активно поддерживает Украину в такое сложное время. Он участвует в различных инициативах: организовывает сбор средств для Вооруженных Сил Украины, проводит встречи с военнослужащими и устраивает мастер-классы для детей из семей внутренне перемещенных лиц.