Николас опубликовал в инстаграме видео, в котором поделился подробностями и сделал экскурсию по дому, где пока не сделан ремонт, пишет Show 24. Однако блогер не рассказал, где именно приобрел квартиру.
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Николас Карма признался, что его мама мечтала, чтобы сын имел собственное жилье. Он же вкладывал все деньги в собственное развитие.
Я всегда рассчитывал только на себя. И продюсером для себя всегда был я сам. Мой кошелек и моя вера. Я не избегал ни одной работы. Делал все, что приносило деньги. Потому что деньги нужны были не для статуса, а для мечты,
– рассказал блогер.
Мужчина вспомнил, что не имел сбережений в начале полномасштабного вторжения. Он арендовал место в комнате и спал на полу. Однако только ночевал там, ведь целый день работал курьером.
Параллельно начал снимать "Сколько стоит look?" Просто на телефон и дешевый микрофон. Уже через полгода это начало давать плоды. Но мой путь не про пол года. Мой путь – это с 18 лет, когда я начал зарабатывать и вкладывал в себя все до копейки. Рисковал всем, потому что верил,
– поделился Николас Карма.
Николас отметил, что покупка квартира – это результат его 10-летней работы. Блогер добавил, что гордится собой и тем, что в 18 лет его "не сломали насмешки" и "не задавили те, кто не верил".
Карма отметил, что приобрел квартиру честно. Блогер не рекламировал то, что противоречит его принципам, не обманывал людей, а упорно работал и верил в себя.
Реакция сети
В комментариях под заметкой люди поздравляют Николаса Карму с покупкой и пишут, что он является примером.
- "Поздравляю вас, Николас. Вы – пример для многих. Вы очень классный".
- "Гордимся! Хороший пример и сильная мотивация для молодых ребят. Так держать!"
- "Вы молодец! Я рад за вас".
- "Поздравляю вас. Это действительно очень крутая новость. Хотя еще много чего надо сделать, но вы справитесь".
- "Рада за вас! Вы очень молодец!"
- "Это просто пример огромной веры и труда. Молодец".
- "Поздравляю! Твой путь заслуживает уважения".
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