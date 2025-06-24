Группа поблагодарила украинцев за неравнодушие и тысячи сообщений и комментариев со словами поддержки. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на страницу группы.

К слову Впервые после того, как российская ракета разрушила квартиру: Елена Тополя обратилась к украинцам

Участники АНТИТІЛ и друзья семьи Тараса Тополи показались в разбитой квартире. Они приехали помочь и поддержать певца и его семью.

Участники группы и близкие друзья семьи Тараса уже на месте и помогают навести порядок в квартире. Несмотря на все, продолжаем двигаться дальше. Многие спрашивают, как можно помочь Тарасу и его семье. Отвечаем: лучшее, что вы можете сейчас сделать, – помочь ВСУ, задонатить,

– подчеркнули в коллективе.

Группа также выразила соболезнования всем, кто пострадал 23 июня из-за очередного российского удара.

АНТИТІЛА приехали к Тарасу Тополе: видео

Разрушения в квартире коллеги также показал соучредитель группы, Сергей Вусик. По его словам, в доме не осталось живого места.

"Тарас, пока ты без собственного жилья, живого места нет в квартире, да и ее части. Металл и камень разорвало, но бутылка устояла. Ее и откроем все вместе позже", – заметил Усик.

Напомним, в результате российского удара по Киеву пострадала квартира Тараса и Елены Тополи – внутри все разбило, взрывная волна вырвала с замками бронированные двери. К счастью, семья осталась живой и невредимой.