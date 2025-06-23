Она записала обращение к украинцам. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Елены Тополи.
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Сначала певица поблагодарила соотечественников за поддержку. Елена добавила, что сейчас они разбираются с последствиями ракетного обстрела, но в целом все уже спокойно.
Я хочу поблагодарить всех за то, что вы отреагировали моментально. Для меня это очень приятно. Все хорошо. Мы разбираемся. Если что, я обязательно к вам обращусь. Но мне очень приятно, что вас так много. Это еще раз доказывает, насколько мы можем быть вкупке, насколько мы можем быть объединены и сильны,
– подчеркнула исполнительница.
Елена Тополя обратилась к украинцам: смотрите видео онлайн
Что известно о квартире Тараса и Елены Тополи в Киеве
Во время ночной ракетной атаки 23 июня российская ракета попала в дом напротив дома звездной семьи. Взрывной волной в квартире выбило окна, повредило и вырвало бронированные двери, а также частично обвалились стены. К счастью, семья не пострадала.
Также стоит добавить, что Елена Тополя публиковала видео с первых минут после обстрела, где видны последствия разрушений. Тогда у артистки от шока отняло дар речи.