В своем инстаграме Елена Тополя опубликовала видео, передает Show 24. Вероятно, певица записала его в первые минуты после российского удара.
Не пропустите В результате удара России в Киеве снова обвалился подъезд, есть погибшие, – ГСЧС
В ночь на 23 июня российские оккупанты снова обстреляли Киев. В результате атаки уничтожена квартира лидера группы АНТИТЕЛА Тараса Тополи и его жены Елены.
В своем инстаграме Елена Тополя опубликовала видео, передает Show 24. Вероятно, певица записала его в первые минуты после российского удара.
Не пропустите В результате удара России в Киеве снова обвалился подъезд, есть погибшие, – ГСЧС