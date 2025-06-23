У своєму інстаграмі Олена Тополя опублікувала відео, передає Show 24. Ймовірно, співачка записала його у перші хвилини після російського удару.
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Від пережитого стресу Олена Тополя навіть не змогла говорити. На відео чути голоси схвильованих людей, звуки автомобільних сигналізацій, а також видно вогонь позаду співачки.
У коментарях співачку підтримали шанувальники та українські зірки, зокрема Ольга Цибульська, Марічка Падалко, Аліна Шаманська й Олексій Суровцев. Вони висловили свої переживання за сім'ю.
- "Божечко, Оленка. Я надіюсь з вами все добре".
- "Боже, скажіть, що все добре й усі рідні цілі".
- "Оленочко, обіймаю. Сил вам. Ми поруч".
- "Олено, тримайтеся".
- "Обіймаю. Сподіваюся, ви з дітьми в порядку".
- "Як страшно. Тримайтеся".
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