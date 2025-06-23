У своєму інстаграмі Олена Тополя опублікувала відео, передає Show 24. Ймовірно, співачка записала його у перші хвилини після російського удару.

Не пропустіть Внаслідок удару Росії у Києві знову обвалився під’їзд, є загиблі, – ДСНС

Від пережитого стресу Олена Тополя навіть не змогла говорити. На відео чути голоси схвильованих людей, звуки автомобільних сигналізацій, а також видно вогонь позаду співачки.

У коментарях співачку підтримали шанувальники та українські зірки, зокрема Ольга Цибульська, Марічка Падалко, Аліна Шаманська й Олексій Суровцев. Вони висловили свої переживання за сім'ю.

"Божечко, Оленка. Я надіюсь з вами все добре".

"Боже, скажіть, що все добре й усі рідні цілі".

"Оленочко, обіймаю. Сил вам. Ми поруч".

"Олено, тримайтеся".

"Обіймаю. Сподіваюся, ви з дітьми в порядку".

"Як страшно. Тримайтеся".

Росіяни зруйнували квартиру Тараса та Олени Тополі