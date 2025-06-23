Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Тараса Тополі на його фейсбук-сторінці.

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Що з квартирою Тараса Тополі у Києві після атаки

Тарас Тополя розповів, що російська балістика рознесла квартиру, яка належала йому та його дружині, відомій співачці Олені Тополі.

Усередині все розтрощене, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Залишилися стіни, та й ті частково зруйновані,

– розповів соліст гурту "Антитіла".



Росія знищила квартиру Тараса та Олені Тополі / Фото з фейсбуку співака

Тарас Тополя також зазначив, що його родині пощастило – всі залишилися живими після ворожої нічної атаки.

"Так склалися обставини, Творець вберіг. Дякую… На відміну від людей у будинку напроти, куди сталося пряме влучання. Там є жертви", – написав артист.



Наслідки російського удару по квартирі родини Тараса Тополі / Фото з фейсбуку співака

Він висловив співчуття всім тим, хто не пережив цю ніч, а також рідним та близьким цих людей. За словами Тополі, це – "пекельна лотерея".

Співак також запевнив, що всі коментарі щодо російського удару по його помешканню він надасть за декілька днів.

До слова, російська армія вночі 23 червня обстріляла Київ ракетами та ударними дронами. Внаслідок цього було влучання у п'ятиповерховий будинок у Шевченківському районі, є загиблі та постраждалі.