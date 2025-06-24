Ніколас опублікував в інстаграмі відео, в якому поділився подробицями та зробив екскурсією домом, де поки не зроблений ремонт, пише Show 24. Однак блогер не розповів, де саме придбав квартиру.

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Ніколас Карма зізнався, що його мама мріяла, аби син мав власне житло. Він же вкладав всі гроші у власний розвиток.

Я завжди розраховував тільки на себе. І продюсером для себе завжди був я сам. Мій гаманець і моя віра. Я не цурався жодної роботи. Робив усе, що приносило гроші. Бо гроші потрібні були не для статусу, а для мрії,

– розповів блогер.

Чоловік пригадав, що не мав збережень на початку повномасштабного вторгнення. Він орендував місце в кімнаті та спав на підлозі. Однак лише ночував там, адже цілий день працював кур'єром.

Паралельно почав знімати "Скільки коштує look?" Просто на телефон і дешевий мікрофон. Вже через пів року це почало давати плоди. Але мій шлях не про пів року. Мій шлях – це з 18 років, коли я почав заробляти й вкладав у себе все до копійки. Ризикував всім, бо вірив,

– поділився Ніколас Карма.

Ніколас зазначив, що покупка квартира – це результат його 10-річної роботи. Блогер додав, що пишається собою і тим, що у 18 років його "не зламали насмішки" та "не задавили ті, хто не вірив".

Карма наголосив, що придбав квартиру чесно. Блогер не рекламував те, що суперечить його принципам, не обманював людей, а наполегливо працював та вірив у себе.

Реакція мережі

У коментарях під дописом люди вітають Ніколаса Карму з покупкою та пишуть, що він є прикладом.

"Вітаю вас, Ніколас. Ви – приклад для багатьох. Ви дуже класний".

"Пишаємось! Гарний приклад і сильна мотивація для молодих хлопців. Так тримати!"

"Ви молодець! Тішуся за вас".

"Вітаю вас. Це дійсно дуже крута новина. Хоча ще багато чого треба зробити, але ви впораєтесь".

"Рада за вас! Ви дуже молодець!"

"Це просто приклад величезної віри та праці. Молодець".

"Вітаю! Твій шлях заслуговує поваги".

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