Що відомо про спільне виробництво зброї

Міністр оборони Рустем Умєров під час зустрічі з журналістами розповів, на якій стадії перебувають проєкти спільного виробництва зброї, повідомляє 24 Канал.

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Зараз є 21 ініціатива локалізації виробництв в Україні з найбільшими виробниками озброєння світу, і до десяти проєктів закордоном. Всі на різних стадіях — десь вже є конкретні домовленості, десь ще на стадії переговорів. Мова йде про Данію, Британію, Норвегію і так далі. Наприклад, в Данії український завод вже плануємо відкривати протягом найближчих місяців,

– повідомив Умєров.

За його словами, головна мета – створити законодавчі інструменти, щоб стимулювати приток інвестицій в нашу країну. Що стосується виробництв в Україні – нині опрацьовують можливість зосередження в окремих областях, де можна забезпечити фізичну безпеку цих заводів. Ці підприємства мають бути захищені ППО, аби Україна мала шанс на довгострокові інвестиції й контракти.

Співпраця з ЄС та США

Рустем Умєров повідомив, що нині тривають спільні виробництва зброї з німецькими підприємствами (БТРи, артилерія, боєприпаси). Натомість з американськими партнерами – реалізуються проєкти в галузі дронів, артилерії та боєприпасів.

Ключовий інструмент – спільні підприємства. Їх створення дозволяє отримувати:

замовлення від західних урядів;

працювати в ЄС і виходити на ринки НАТО;

підвищувати якість українського озброєння та отримувати доступ до новітніх технологій.

Участь українців у виробництві за кордоном також – один із векторів підтримки. Уряди країн-партнерів, як-от Велика Британія, розглядають ініціативи, які допоможуть українцям працевлаштуватися у нових оборонних виробництвах.