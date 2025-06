Наприкінці червня Венецію сколихнули протести. Причина – весілля засновника Amazon, американського мільярдера Джеффа Безоса та журналістки Лорен Санчес. Пара вирішила організувати церемонію прямо в середмісті історичної Венеції, в місті, яке й так потерпає від навал туристів та підняття рівня моря.

Акції допомогли – весілля перенести трохи далі від історичного центру, хоча місцева влада не побачила в цьому нічого загрозливого. Не обійшлося й без прихованої корупції. Як венеційці вигнали американського багатія від історичних каналів – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Скандальне весілля багатіїв

Джефф Безос і його наречена Лорен Санчес прибули до Венеції напередодні розкішного весілля, яке викликало хвилю протестів серед місцевих мешканців та активістів, повідомило 26 червня AP. Пара прибула водним таксі до готелю Aman на Гранд-каналі – з охороною в супроводі двох моторних катерів.

Безос, якому зараз 61 рік, заручився з 55-річною журналісткою Санчес у 2023 році. Це сталося через чотири роки після завершення його 25-річного шлюбу з Маккензі Скотт. У них четверо дітей. Санчес має двох дітей від колишнього чоловіка – голлівудського агента Патріка Вайтселла – і сина від гравця NFL Тоні Гонсалеса.

Хто такий Джефф Безос Джефф Безос – американський підприємець, засновник і колишній генеральний директор компанії Amazon, одного з найбільших онлайн-ритейлерів у світі. Народився у 1964 році в Альбукерке, Нью-Мексико, здобув освіту в Принстонському університеті, де вивчав електротехніку та інформатику. У 1994 році заснував Amazon як онлайн-книгарню, яка згодом перетворилася на гіганта електронної комерції, хмарних технологій і цифрових сервісів.



Безос також є власником газети The Washington Post та засновником аерокосмічної компанії Blue Origin. Його ім’я стало символом нової епохи цифрового капіталізму, а також об’єктом критики через умови праці в Amazon, уникнення податків та участь у політичних і лобістських процесах. Станом на 2025 рік він входить до трійки найбагатших людей планети.

Хоча святкування триватимуть кілька днів, офіційна дата весілля не розголошується. Очікується близько 200 гостей, серед яких – Мік Джаггер, Іванка Трамп, Опра Вінфрі, Кеті Перрі та Леонардо Ді Капріо.



Джефф Безос та Лорен Санчес після прибуття у Венецію / Фото AP Photo / Luca Bruno

Чому ж венеційці проти весілля, яке мало б привернути увагу до міста? Венеція й так страждає від напливу туристів і змін клімату, і весілля американського багатія на цьому тлі виглядає лише експлуатацією давнього італійського міста.

Під гаслом No Space for Bezos заради боротьби з експлуатацією Венеції об’єдналися близько десяти венеційських організацій: від борців з "овертуризмом" до студентських і екологічних рухів. Учасники акції стверджують, що весілля символізує зростання соціальної нерівності та нехтування потребами містян. Вони розвішували банери на мостах, а на площі Святого Марка Greenpeace і британська група Everyone Hates Elon розгорнули величезне полотно із закликом до багатіїв "платити більше податків". По місту також розклеїли численні плакати.

В середу активісти навіть запустили по Гранд-каналу пліт із манекеном Безоса, що тримає коробку Amazon і жменю фальшивих доларів. Британське піар-агентство, що організувало акцію, заявило, що вони не проти самого весілля, а проти "неконтрольованого багатства і приватизації публічних просторів". Запланована була навіть блокада каналів, але її замінили на марш від залізничного вокзалу.

Банер на площі Святого Марка / Фото Greenpeace via AP

На відміну від весілля Джорджа Клуні та Амаль Аламуддін у 2014 році, яке було радо сприйняте мешканцями, до Безоса у Венеції ставлення набагато холодніше. Як каже один із лідерів руху Томмазо Каччарі, "він не актор – він мультимільярдер, який підтримує Трампа та уособлює сучасний глобальний обскурантизм". На думку протестувальників, подія лише загострює проблеми, що накопичилися у Венеції: нестача житла, слабка інфраструктура та ілюзія, ніби місто – це розважальний майданчик для багатіїв.

Як допомогли протести та в чому взагалі проблема

Врешті ці заходи допомогли – Венеція святкує маленьку, але символічну перемогу: гучне весілля Безоса та телеведучої Лорен Санчес перенесли з центру міста – й саме через тиск протестувальників. Урочиста вечірка мала відбутись в історичній будівлі Scuola Grande della Misericordia, але тепер, як підтвердили місцеві чиновники BBC, гостей перевели в інше місце – в закритий комплекс Арсенале, далі від історичного ядра міста.



Церква Santa Maria della Misericordia та Scuola Vecchia della Misericordia / Фото Didier Descouens, Wikimedia

Ми дуже цим пишаємося! Ми – ніхто, без грошей, без влади. Але змусили одного з найвпливовіших людей світу піти з міста,

– заявив Томмазо Каччарі з ініціативи No Space for Bezos.

Для зіркових гостей у Венеції вже заброньовано п’ять готелів цілком, а в аеропорту прогнозують "затори" з приватних літаків. Подейкують, що охорону святкувань забезпечують колишні морські піхотинці США. Втім, це не допомогло зупинити протести.

Нас не цікавить саме весілля. Ми протестуємо проти того, що воно символізує. Це не просто особисте свято. Це демонстрація способу життя, який не витримує критики – екологічно, морально, соціально,

– пояснює активістка Greenpeace Сімона Аббате.



Плакат проти Безоса / Фото AP Photo / Luca Bruno

Венеціанська влада засудила протест, заявивши, що це "дрібна меншість" і що 200 VIP-гостей принесуть місту економічну вигоду. "Ці активісти поводяться так, ніби володіють Венецією. Але це не так", – прокоментував чиновник Сімоне Вентуріні.

Тим часом організація CORILA, яка займається дослідженням захисту венеційської лагуни, підтвердила отримання благодійної допомоги від Bezos Earth Fund, хоча розмір внеску не розголошується, повідомляло AP. Загалом 3 млн євро від Безоса розподілили між місцевим офісом ЮНЕСКО, Венеційським міжнародним університетом та власне CORILA.

Та питання перенасиченості туризмом у місті справжнє. П’ятиєвровий туристичний збір не зупинив натовпи, місцеві мешканці почуваються витісненими, а кліматична криза загрожує самому існуванню міста. На тлі цього весілля мільярдера виглядає як фарс.

Одна з акцій протесту мала бути видовищною – активісти планували стрибати в канали з надувними крокодилами, аби заблокувати шлях святковим процесіям. Втім, цю частину скасували. Замість цього No Space for Bezos планує світлову проєкцію на одну з будівель та фінальний марш у суботу.

"Безос приїжджає у Венецію лише заради вечірки – ось у чому проблема, – каже Каччарі. – Він бачить місто не як живу спільноту, а як декорації для свого приватного шоу. І ми кажемо йому: ні".

Як туристи та кліматична криза впливають на острівне місто

Венеція дедалі більше потерпає від перенаселення туристами та кліматичних змін. Кількість відвідувачів щороку сягає двадцяти-сорока мільйонів, тоді як постійне населення історичного центру зменшилося з 175 000 у 1970-х до менш ніж 50 000 сьогодні. Такий дисбаланс спричиняє не лише натовпи й дорожнечу житла – щодня місто може відвідувати до 85 000 туристів, що руйнує місцеву архітектуру, дух спільноти та інфраструктуру.

У відповідь влада запровадила заборону для великих круїзних суден, обмежила розмір туристичних груп (до 25 осіб) і ввела обов’язковий п’ятиєвровий збір у певні дні. Проте ці заходи виявилися недостатніми: туристичний потік майже не зменшився, а Венеція дедалі більше нагадує культурно-туристичний парк атракціонів, а не живе місто.

Кліматична криза лише посилює проблеми. Підняття рівня моря та часті повені, зокрема рекордні у 2019 і 2022 роках, призвели до стану надзвичайної загрози спадщині – собори, площі, підземні споруди швидко руйнуються. Проєкт MOSE, що має стримувати високі припливи, успішно захистив місто, але його бар’єри змінюють екологічну рівновагу лагуни й можуть завдавати нової шкоди її екосистемам.

ЮНЕСКО та уряд Італії оцінили ситуацію як "надзвичайно вразливу" та закликали до посилення заходів захисту та сталого розвитку. Здійснюється підготовка кліматичного та водного планів, а також тестуються інструменти регулювання потоку туристів.

Венеція стає одним із найпомітніших прикладів того, як кліматична криза руйнує історичне місто у серці Європи. Тож якщо Венеція не зможе обмежити надмірний туризм та адаптуватися до змін клімату, її унікальна спадщина може бути втрачена назавжди.