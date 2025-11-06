Компанія Джеффа Безоса Blue Origin оголосила, що готується до другого польоту своєї ракети New Glenn – першої надважкої ракети, створеної приватною американською компанією. Запуск планують провести у неділю, 9 листопада, з комплексу Launch Complex 36 у мисі Канаверал, штат Флорида. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на TechCrunch.

Дивіться також Військові супутники Starshield від SpaceX викрили у порушенні міжнародних стандартів зв'язку

Що відомо про другий запуск New Glenn?

Перший політ New Glenn відбувся у січні цього року та загалом вважався успішним: другий ступінь ракети вийшов на орбіту, однак перший ступінь вибухнув під час повернення на Землю. Через це Blue Origin не змогла здійснити посадку на морську платформу, як планувалось.

Хоча спочатку компанія обіцяла повторний запуск ще навесні, графік кілька разів переносили. За словами представників Blue Origin, цього разу підготовка проходить особливо ретельно, адже на борту будуть вантажі комерційних клієнтів. Головним із них стане місія NASA – подвійний космічний апарат ESCAPADE, призначений для дослідження Марса. Також ракета доставить у космос технодемонстратор компанії Viasat.

Як пише Gizmodo, другий політ New Glenn стане важливою перевіркою для Blue Origin, яка прагне закріпити позиції серед провідних приватних космічних компаній, поруч зі SpaceX Ілона Маска. Успішний запуск покаже, що компанія здатна не лише будувати масштабні ракети, а й комерційно використовувати їх для міжпланетних місій.

Як Blue Origin планує пришвидшити доставку астронавтів на Місяць?

Після критики через затримки місії Artemis III, SpaceX представила NASA “спрощену” концепцію висадки астронавтів на Місяць. Blue Origin також подала своє бачення прискорення програми. NASA оцінює обидва плани на тлі зростання конкуренції з Китаєм, який планує місячну місію до кінця десятиліття.

Blue Origin паралельно працює над власним місячним модулем і отримала близько 835 мільйонів доларів від NASA з моменту укладання контракту у 2023 році. Компанія також планує запуск тестової версії свого апарата Blue Moon Mark 1.