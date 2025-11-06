Компания Джеффа Безоса Blue Origin объявила, что готовится ко второму полету своей ракеты New Glenn – первой сверхтяжелой ракеты, созданной частной американской компанией. Запуск планируют провести в воскресенье, 9 ноября, с комплекса Launch Complex 36 на мысе Канаверал, штат Флорида. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

Смотрите также Военные спутники Starshield от SpaceX уличили в нарушении международных стандартов связи

Что известно о втором запуске New Glenn?

Первый полет New Glenn состоялся в январе этого года и в целом считался успешным: вторая ступень ракеты вышла на орбиту, однако первая ступень взорвалась во время возвращения на Землю. Поэтому Blue Origin не смогла осуществить посадку на морскую платформу, как планировалось.

Хотя сначала компания обещала повторный запуск еще весной, график несколько раз переносили. По словам представителей Blue Origin, этот раз подготовка проходит особенно тщательно, ведь на борту будут грузы коммерческих клиентов. Главным из них станет миссия NASA – двойной космический аппарат ESCAPADE, предназначенный для исследования Марса. Также ракета доставит в космос технодемонстратор компании Viasat.

Как пишет Gizmodo, второй полет New Glenn станет важной проверкой для Blue Origin, которая стремится закрепить позиции среди ведущих частных космических компаний, рядом со SpaceX Илона Маска. Успешный запуск покажет, что компания способна не только строить масштабные ракеты, но и коммерчески использовать их для межпланетных миссий.

Как Blue Origin планирует ускорить доставку астронавтов на Луну?

После критики из-за задержки миссии Artemis III, SpaceX представила NASA “упрощенную” концепцию высадки астронавтов на Луну. Blue Origin также подала свое видение ускорения программы. NASA оценивает оба плана на фоне растущей конкуренции с Китаем, который планирует лунную миссию до конца десятилетия.

Blue Origin параллельно работает над собственным лунным модулем и получила около 835 миллионов долларов от NASA с момента заключения контракта в 2023 году. Компания также планирует запуск тестовой версии своего аппарата Blue Moon Mark 1.