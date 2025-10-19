Необычную активность спутников SpaceX обнаружил случайно канадский радиолюбитель Скотт Тилли из Британской Колумбии, сообщает 24 Канал со ссылкой на NPR.

Во время работы над другим проектом он запустил сканирование диапазона 2025–2110 МГц, который обычно свободен от нисходящих сигналов. Но приемник зафиксировал сигнал, который после записи, расшифровки и сверки с глобальными базами наблюдений за спутниками оказался от аппаратов сети Starshield.

Радиолюбитель обнародовал информацию о своей находке, считая, что другие операторы спутниковых систем должны знать о возможной угрозе.

Почему этот диапазон запрещен для использования?

Согласно стандартам Международного союза электросвязи (ITU), этот диапазон зарезервирован для восходящей связи – то есть передачи команд с Земли на спутники, а не наоборот. Кроме SpaceX, ни одна компания в мире не нарушает эти международные нормы.

Почему это проблема?

Обнаруженные сигналы Starshield представляют собой нисходящий трафик в полосе частот, предназначенной для восходящей связи. Это создает риск возникновения ситуации, когда сеть начнет мешать приему команд другими спутниками.

Канал, забитый передачами Starshield, может не позволить пройти критически важной команде на спутник во время ответственного маневра.

Наблюдатели отмечают, что SpaceX использует резервный канал не на полную мощность, передавая данные со скоростью, сравнимой с 3G, хотя может делать это гораздо интенсивнее.

Западные СМИ сообщают, что компания SpaceX и NRO отказались комментировать ситуацию, игнорируя запросы о незаконной деятельности в космическом радиоэфире.

Что такое Starshild?

Starshield Это секретная военная версия популярной системы Starlink, разработанная для нужд обороны США. С мая 2024 года Национальное управление разведки США (NRO) с помощью SpaceX запустило более 200 спутников этого проекта.

Пентагон выделил на программу более 1,8 миллиарда долларов, по информации Reuters. Архитектура системы обеспечивает быструю передачу данных в течение минут или даже секунд, диверсификацию каналов связи и повышенную устойчивость к помехам.