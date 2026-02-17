Где можно увидеть затмение 17 февраля?

17 февраля происходит кольцеобразное солнечное затмение – астрономическое явление, во время которого Луна проходит между Землей и Солнцем, но не полностью перекрывает солнечный диск. В отличие от полного затмения, здесь остается тонкое яркое кольцо света – так называемое "кольцо огня", пишет 24 Канал.

Причина в орбите Луны. Она имеет эллиптическую форму, поэтому спутник Земли иногда находится дальше от планеты. Именно в такой точке он кажется немного меньше Солнца и не способен полностью его закрыть. На этот раз Луна перекроет примерно 96 процентов солнечного диска.

Максимальная фаза затмения приходится на 12:12 по всемирному координированному времени. Для того, что получить время в Украине, нужно добавить два часа. То есть по Киеву это будет 14:12.

Полная кольцеобразная стадия продлится до 2 минут 20 секунд в пределах узкой полосы шириной около 616 километров. Эта зона проходит через внутренние районы Антарктиды – регион, где почти нет постоянного населения.



Ограниченная зона в Антарктиде, где можно будет увидеть затмение Солнца 17 февраля 2026 года / Изображение Space.com/Jamie Carter/Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN/GIS/Xavier Jubier

Среди немногих мест, откуда можно будет наблюдать явление, – исследовательские станции Mirny Station и Concordia Station. Там продолжительность "кольца огня" составит примерно 1 минуту 52 секунды и 2 минуты 9 секунд соответственно. По оценкам метеорологов, шансы на ясное небо в районе Concordia выше.

Частичные фазы затмения будут заметны и за пределами Антарктиды – на юге Африки и на крайнем юге Южной Америки. В некоторых регионах Мозамбика, Мадагаскара и Маврикия Солнце будет перекрыто на 10 – 35 процентов.



Видимость затмения в других регионах / Изображение Michael Zeiler/EclipseAtlas.com

Когда наступят ключевые моменты затмения?

Начало явления – так называемый "первый контакт" – состоится 17 февраля в 11:56 по киевскому времени, что соответствует 09:56 по всемирному координированному времени. В этот момент край Луны впервые коснется солнечного диска. Спутник будет двигаться слева направо, постепенно закрывая светило.

Далее затмение переходит в частичную фазу. Солнце будет выглядеть как серп, постепенно утончающийся. Для наблюдателей в Антарктиде светило будет находиться низко над юго-западным горизонтом, а его форма будет меняться почти незаметно, но постоянно.

Фаза анулярности – ключевой этап события – стартует в 13:42 по киевскому времени. Именно тогда начнется "второй контакт", когда Луна полностью окажется внутри солнечного диска с точки зрения наблюдателя, оставляя по краям яркое золотое кольцо. Это и есть эффект "кольца огня".

На антарктической станции Concordia Station эта фаза продлится чуть меньше двух часов. В течение этого времени вокруг темного силуэта Луны будет сохраняться сияющая кайма – аналог полной фазы во время классического полного затмения, но без полного исчезновения солнечного света.

Максимум затмения придется на 14:12 по киевскому времени. В этот момент Луна будет максимально центрирована относительно солнечного диска, а световое кольцо – наиболее симметричным.

После пика начнется "третий контакт" – силуэт спутника коснется внутреннего края солнечного кольца, нарушая его целостность. Затмение снова перейдет в частичную фазу.

В течение примерно следующего часа Луна постепенно будет отходить от диска Солнца. Серп будет расширяться, пока не вернется привычная круглая форма светила.

Завершение события – "четвертый контакт" – наступит тогда, когда последний фрагмент лунной тени исчезнет с поверхности Солнца.

Несмотря на зрелищность явления, наблюдать Солнце без специальной защиты опасно даже во время кольцеобразной фазы. Поскольку светило не закрывается полностью, риск повреждения зрения сохраняется на протяжении всего затмения.

Когда следующие затмения?