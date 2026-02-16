Почему комета 41P внезапно "перевернулась"?

Речь идет о комете 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak. Объекты семейства Юпитера, такие как этот, имеют период обращения вокруг Солнца менее 20 лет. Они получили свое название, поскольку сильно зависят от гравитационного влияния газового гиганта. Считается, что 41P попала на нынешнюю орбиту около 1 500 лет назад после тесного сближения с Юпитером и может оставаться на ней примерно 10 000 лет, пишет Phys.org.

Смотрите также Увидим даже днем: недавно открытая комета уже скоро засияет в небе

В апреле 2017 года комета достигла перигелия – точки ближайшего подхода к Солнцу. Именно тогда астрономы зафиксировали резкое замедление ее вращения. Период полного оборота увеличился более чем вдвое – с примерно 20 часов до 53 часов в течение всего двух месяцев.

Самым простым объяснением стали реактивные силы, вызванные неравномерным выбросом газа из ядра. Когда лед сублимирует, струи газа действуют как микродвигатели, создавая крутящий момент.

После апреля комета исчезла из поля зрения до декабря 2017 года. Лишь недавно детальный анализ изображений космического телескопа Hubble Space Telescope позволил астроному Дэвиду Джуитту снова оценить ее состояние. С помощью фотометрии он уточнил размеры ядра – около 500 метров – и повторно определил период вращения.

Результат оказался неожиданным: в декабре 2017 года комета уже вращалась быстрее – ее период составлял 14,4 часа, говорится в исследовании, опубликованном на arXiv. Более того, в период между апрелем и декабрем она сперва полностью остановилась, а затем начала крутиться в обратном направлении. По оценкам, момент "нулевой" скорости пришелся примерно на июнь 2017 года.



Два одинаковых изображения кометы 41P. Справа подчеркнута контурами запятая и направление вращения (S) / Фото arXiv

Несмотря на драматичность события, причина может быть довольно простой – небольшой размер ядра. Малый объект легче подвергается воздействию реактивных сил от струй газа.

Впрочем, существуют альтернативные объяснения. Возможно, нынешний уровень активности является нетипично высоким и впоследствии уменьшится.

Или же комета когда-то была значительно больше – диаметром до одного километра – и постепенно потеряла массу из-за сублимации и фрагментации.

Исследование также зафиксировало уменьшение активной доли поверхности – с примерно 2,4 в 2001 году до 0,14 в 2017 году. Это свидетельствует об эволюции поверхности и истощения летучих веществ.

Наиболее тревожный вывод касается будущего кометы. Хотя ее орбитальная жизнь оценивается в около 10 000 лет, нестабильность вращения может привести к разрушению уже в течение примерно 25 лет. Чрезмерное ускорение создает риск ротационного распада – когда центробежные силы превышают прочность материала ядра.

Следующий перигелий 41P ожидается в 2028 году. Новые наблюдения позволят проверить, продолжается ли нестабильность ее вращения, и действительно ли этот ледяной обломок находится на грани разрушения.