Какие секреты скрывает внутренняя структура 3I/ATLAS?

Комета 3I/ATLAS стала лишь третьим официально подтвержденным межзвездным объектом. В отличие от своих предшественников, она оказалась чрезвычайно яркой и активной, что позволило провести детальный анализ с помощью инструментов среднего инфракрасного диапазона космического телескопа JWST. Предварительная оценка поперечного сечения ядра указывает на диаметр около 2,6 километра. Во время своего транзита она прошла на расстоянии 1,5 астрономической единицы от Солнца в октябре 2025 года, а на момент проведения основных исследований в декабре 2025 года находилась уже за пределами орбиты Марса, пишет Phys.org.

Самым сенсационным результатом наблюдений стало первое в истории прямое обнаружение метана (CH 4 ) в составе межзвездного объекта. Ученые заметили интересную закономерность: во время приближения к Земле комета выделяла метан очень слабо, однако по мере удаления от Солнца интенсивность испарения этого вещества начала стремительно расти.

Хотя это кажется нелогичным, такое поведение объясняется длительным пребыванием объекта в открытом космосе, которое длилось от 3 до 11 миллиардов лет. В течение этого времени космическое излучение облучало поверхность кометы, истощая запасы наиболее летучих льдов в ее внешних слоях. Нагрев солнечными лучами привел к тому, что древняя "кора" была сброшена, открывая доступ к глубинному, необработанному материалу, богатому метаном.

Художественное изображение 3I/ATLAS, которое показывает метанол синим, а цианистый водород – оранжевым / Фото NSF/AUI/NSF NRAO/M.Weiss

Анализ спектров, полученных с помощью инструмента MIRI, показал наличие целого спектра летучих веществ, включая воду, углекислый газ и даже атомарный никель, говорится в исследовании в журнале Astrophysical Journal Letters.

Это подтверждает теорию о том, что металлы могут присутствовать в газообразном состоянии в насекомых комет при температурах значительно ниже температуры сублимации металлов. Происходит это, вероятно, вследствие распада органических металлосодержащих комплексов под воздействием света.

Как это сравнивается с кометами Солнечной системы

Сравнение 3I/ATLAS с кометами Солнечной системы выявило существенные различия в их химическом составе. Межзвездная гостья имеет аномально высокое соотношение углекислого газа к воде. Этот показатель более чем на порядок превышает типичные значения для комет семейства Юпитера или долгопериодических комет и приближается к характеристикам чрезвычайно богатой летучими веществами кометы C/2016 R2.

Такие данные свидетельствуют о том, что 3I/ATLAS сформировалась в условиях, которые значительно отличались от условий в нашем раннем протопланетном диске.

Во время исследований, проведенных еще 15 – 16 и 27 декабря 2025 года, было зафиксировано резкое снижение общей активности кометы, поскольку она удалилась от 2,20 до 2,54 астрономической единицы от Солнца. Производство воды упало значительно быстрее других компонентов, что связано с прохождением так называемой "линии льда", где солнечного тепла становится недостаточно для активного испарения водяного льда.

В то же время метан и углекислый газ, которые имеют гораздо более низкие температуры сублимации, продолжали активно выделяться.



Старое фото 3I/ATLAS сделано обсерваторией GEMINI в декабре 2025 года / Фото NSF NOIRLab

Важно отметить, что скорость расширения кометы кометы составляла примерно 540 и 500 метров в секунду для двух периодов наблюдения соответственно. Кома объекта состоит из достаточно крупных пылевых зерен размером около 100 микрометров.

Карты распределения веществ в коме показали, что выбросы воды имеют более широкое радиальное распределение, чем пыль, что указывает на дополнительное испарение льда из ледяных зерен, вынесенных в кому активностью кометы. В то же время углекислый газ и метан демонстрировали компактное распределение вблизи ядра.

Исследователи планируют еще одну серию наблюдений весной 2026 года, хотя отмечают, что с каждым днем делать это становится все труднее из-за большого расстояния.