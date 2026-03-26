Может ли аномальная концентрация изотопов быть признаком искусственного происхождения 3I/ATLAS?

Последние исследования межзвездного объекта 3I/ATLAS, проведенные с помощью космического телескопа James Webb, обнаружили в его составе чрезвычайно высокую концентрацию дейтерия – стабильного изотопа водорода. Этот элемент, который часто называют "тяжелым водородом", содержит в своем ядре не только протон, но и нейтрон. В сочетании с другим изотопом, тритием, дейтерий способен запускать мощные реакции термоядерного синтеза, что делает его ключевым компонентом для перспективной чистой энергетики будущего, пишет Futurism.

Согласно научным трудам, которые недавно были представлены в ведущие журналы Nature и Nature Astronomy, содержание дейтерия в молекулах метана и воды вокруг 3I/ATLAS является беспрецедентным. Анализ спектроскопических данных показал, что доля дейтерия в воде, которую выделяет объект, составляет около 0,95 процента. Это на целый порядок выше, чем в любой известной комете нашей системы.

Еще более потрясающие результаты продемонстрировал анализ метана: концентрация дейтерия в нем достигает 3,31 процента, что в тысячу раз превышает показатели планет Солнечной системы и в 14 раз – показатели кометы 67P/Чурюмова-Герасименко.



3I/ATLAS может становиться голубой / Фото NASA/ESA

Кроме того, ученые зафиксировали нетипичные соотношения изотопов углерода, которые значительно отличаются от значений, характерных для нашего региона галактики или протопланетных дисков вокруг молодых звезд. Общепринятая научная версия предполагает, что такие экстремальные изотопные подписи могли возникнуть естественным путем в чрезвычайно холодной среде – при температуре ниже 30 градусов Кельвина.

Все указывает на то, что 3I/ATLAS могла сформироваться около 10 – 12 миллиардов лет назад в бедной на металлы среде на ранних этапах существования Млечного Пути. Таким образом, объект может быть реликтом древней планетной системы, которая существовала задолго до появления Солнца.

Ави Лёб со своими спекуляциями снова здесь

Однако известный астроном из Гарварда Ави Лёб ставит под сомнение чисто природное происхождение таких аномалий. Он отмечает, что древние протопланетные диски не могли быть холоднее космического микроволнового фонового излучения того времени, которое 10 миллиардов лет назад имело температуру именно около 30 градусов Кельвина. К тому же звезды того периода не имели достаточного количества тяжелых элементов для формирования подобных объектов.

Лёб выдвигает провокационную гипотезу: поскольку дейтерий является идеальным топливом для ядерного синтеза, его избыточное количество может быть технологическим маркером. Это позволяет предположить, что 3I/ATLAS является не просто обломком скалы, а фрагментом внеземной технологии, например, аппаратом, использовавшим ядерный реактор для перемещения между звездами. Свою очередную инопланетную теорию он выдвинул в собственном блоге на Medium.



3I/ATLAS – это яркая белая точка в центре изображения / Фото Lowell Observatory

Хотя большинство ученых склоняются к версии об уникальных условиях формирования в глубоком космосе, присутствие "ядерного топлива" в таких объемах оставляет место для дискуссий об искусственном происхождении загадочного гостя. Но общепринятая на данный момент теория все равно говорит о том, что что перед нами именно комета, поскольку объект имеет все её признаки, хоть и с поправкой на свои собственные условия формирования.