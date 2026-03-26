Чи може аномальна концентрація ізотопів бути ознакою штучного походження 3I/ATLAS?

Останні дослідження міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS, проведені за допомогою космічного телескопа James Webb, виявили в його складі надзвичайно високу концентрацію дейтерію – стабільного ізотопу водню. Цей елемент, який часто називають "важким воднем", містить у своєму ядрі не лише протон, а й нейтрон. У поєднанні з іншим ізотопом, тритієм, дейтерій здатен запускати потужні реакції термоядерного синтезу, що робить його ключовим компонентом для перспективної чистої енергетики майбутнього, пише Futurism.

Згідно з науковими працями, які нещодавно були подані до провідних журналів Nature та Nature Astronomy, вміст дейтерію в молекулах метану та води навколо 3I/ATLAS є безпрецедентним. Аналіз спектроскопічних даних показав, що частка дейтерію у воді, яку виділяє об'єкт, становить близько 0,95 відсотка. Це на цілий порядок вище, ніж у будь-якій відомій кометі нашої системи.

Ще більш приголомшливі результати продемонстрував аналіз метану: концентрація дейтерію в ньому сягає 3,31 відсотка, що у тисячу разів перевищує показники планет Сонячної системи та в 14 разів – показники комети 67P/Чурюмова-Герасименко.



3I/ATLAS може ставати блакитною / Фото NASA/ESA

Крім того, вчені зафіксували нетипові співвідношення ізотопів вуглецю, які значно відрізняються від значень, характерних для нашого регіону галактики чи протопланетних дисків навколо молодих зірок. Загальноприйнята наукова версія припускає, що такі екстремальні ізотопні підписи могли виникнути природним шляхом у надзвичайно холодному середовищі – при температурі нижче 30 градусів Кельвіна.

Усе вказує на те, що 3I/ATLAS могла сформуватися близько 10 – 12 мільярдів років тому в бідному на метали середовищі на ранніх етапах існування Чумацького Шляху. Таким чином, об'єкт може бути реліктом давньої планетної системи, яка існувала задовго до появи Сонця.

Аві Льоб зі своїми спекуляціями знову тут

Проте відомий астроном з Гарварду Аві Льоб ставить під сумнів суто природне походження таких аномалій. Він зазначає, що стародавні протопланетні диски не могли бути холоднішими за космічне мікрохвильове фонове випромінювання того часу, яке 10 мільярдів років тому мало температуру саме близько 30 градусів Кельвіна. До того ж зірки того періоду не мали достатньої кількості важких елементів для формування подібних об'єктів.

Льоб висуває провокативну гіпотезу: оскільки дейтерій є ідеальним паливом для ядерного синтезу, його надмірна кількість може бути технологічним маркером. Це дозволяє припустити, що 3I/ATLAS є не просто уламком скелі, а фрагментом позаземної технології, наприклад, апаратом, що використовував ядерний реактор для переміщення між зірками. Свою чергову інопланетну теорію він висунув у власному блозі на Medium.



3I/ATLAS – це яскрава біла крапка в центрі зображення / Фото Lowell Observatory

Хоча більшість науковців схиляються до версії про унікальні умови формування в глибокому космосі, присутність "ядерного палива" в таких об'ємах залишає місце для дискусій про штучне походження загадкового гостя. Але загальноприйнята наразі теорія все одно говорить про те, що перед нами саме комета, оскільки об'єкт має всі її ознаки, хоч і з поправкою на свої власні умови формування.