Это уже третий подобный гость в нашей системе после Оумуамуа и Борисова. Хотя надежды на встречу с разумной жизнью не оправдались, этот объект остается в центре внимания науки, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Space.com.

Как именно ученые проверяли комету на наличие сигналов от инопланетян?

Исследовательская группа во главе с Бенджамином Джейкобсоном-Беллом из Университета Калифорнии в Беркли использовала радиотелескоп Грин-Бэнк в рамках проекта Breakthrough Listen. Это устройство имеет зеркало диаметром 100 метров и расположено в специальной зоне, где законодательно ограничены любые радиопомехи.



Радиотелескоп Грин-Бэнк / Фото GBT

Основной целью было найти техносигнатуры – измеряемые признаки технологий, например, узкополосные радиосигналы, которые требуют относительно мало энергии для передачи на большие расстояния.

Чувствительность оборудования позволила бы зафиксировать передатчики мощностью всего 0,1 ватт. Для сравнения, обычный мобильный телефон излучает радиоволны мощностью около 1 ватта. Так что, если бы на комете было устройство, в десять раз слабее современного смартфона, ученые бы его заметили.

В ходе анализа было обнаружено девять потенциальных сигналов, которые прошли начальные фильтры, однако дальнейшая проверка показала, что все они имеют земное происхождение и созданы человеческими передатчиками.

Джейкобсон-Белл отметил, что хотя ученые были бы в восторге от обнаружения техносигнатур, отсутствие сигналов было ожидаемым результатом, поскольку все предыдущие данные указывали на то, что 3I/ATLAS – это комета с естественными характеристиками.

Ученый добавил, что человечество как раз рассматривает возможность отправки легких зондов к соседним звездам, как в проекте Breakthrough Starshot, поэтому логично предположить, что другие цивилизации могут делать то же самое для изучения своих космических окрестностей.

Что известно о 3I/ATLAS?

Несмотря на отсутствие признаков искусственности, 3I/ATLAS сохраняет статус аномалии из-за своего межзвездного происхождения. 3I/ATLAS стала третьим официально подтвержденным межзвездным объектом, попавшим в нашу систему. Этот космический путешественник имеет необычный химический состав, меняет цвета и движется с огромной скоростью по траектории, которая не связана гравитационно с Солнцем.

Объект трижды менял цвет: от красноватого (из-за пыли) в июле до зеленого (из-за дикарбона) в сентябре. После прохождения мимо Солнца комета приобрела голубой оттенок, что связали с выбросом угарного газа или аммиака.

3I/ATLAS имеет четко выраженную запятую и ионный хвост длиной около 0,7 градуса. Также был замечен "антихвост" – струя материи, направленный в сторону Солнца. Сейчас комета пролетела самое близкое расстояние к Земле и покидает нашу Солнечную систему, чтобы больше никогда не вернуться.

Несмотря на многочисленные теории об искусственном происхождении, ученые классифицируют объект как чрезвычайно старую комету с уникальными природными свойствами.

Астрономы ожидают, что такие находки станут массовыми после начала работы обсерватории Веры Рубин, которая будет проводить десятилетний обзор неба.

Это позволило бы накопить достаточную базу данных, чтобы четко различать типичные космические тела и настоящие аномалии, которые могут оказаться продуктом технологий. Поиск инопланетных сигналов будет продолжаться, ведь по словам исследователей, если не искать, мы никогда не узнаем правды.