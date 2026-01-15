Новые исследования опубликованы на сайте NASA указывают на возможные даты завершения его миссии и потенциальные опасности для жителей Земли. Специалисты космического ведомства анализируют траекторию и риски неконтролируемого возвращения знаменитой обсерватории, рассказывает 24 Канал.

Каково научное наследие "Хаббла"?

Космический телескоп "Хаббл" за время своей длительной работы преодолел более 6 миллиардов километров и стал одним из важнейших инструментов в современной астрономии и космологии.

Запущенный в 1990 году, это зеркальное оптическое устройство находится на низкой околоземной орбите, двигаясь со скоростью 28163 километра в час.

За тридцать лет он осуществил более 1,3 миллиона наблюдений, которые в корне изменили наше понимание космоса. Благодаря "Габблу" ученые смогли определить скорость расширения Вселенной и открыть темную энергию.

Мировая наука до сих пор делает новые открытия благодаря данным с "Хаббла", повторно анализируя и изучая их благодаря новым инструментам. Это будет продолжаться даже после прекращения работы обсерватории и ее сведения с орбиты.

До начала его миссии возраст Вселенной оценивали очень приблизительно – от 10 до 20 миллиардов лет, но данные телескопа позволили уточнить эту цифру до нынешней оценки в 13,8 миллиарда лет.

Кроме научных прорывов, аппарат подарил человечеству удивительные снимки далеких галактик, которые когда-либо делал человек.

Как завершится путешествие знаменитого телескопа?

Каким бы ценным для науки не был "Хаббл", к сожалению, он не был рассчитан на вечное пребывание на орбите. Несмотря на то, что он находится в открытом пространстве, атмосфера Земли простирается даже за пределы Луны, и сопротивление ее разреженных внешних слоев постепенно замедляет телескоп.

Это приводит к тому, что он неизбежно приближается к моменту, когда больше не сможет удерживаться на траектории и упадет на Землю.

Ранее эту проблему решали астронавты во время сервисных миссий NASA. После завершения ремонтных работ, которые длились несколько дней, контроллеры миссии использовали двигатели космических челноков "Шаттл", чтобы поднять "Хаббл" на чуть более высокую орбиту. Это позволяло компенсировать действие атмосферного трения и продлевало жизнь обсерватории.



Астронавт обслуживает телескоп "Хаббл" / Фото NASA

К сожалению, такой метод спасения больше недоступен. Первоначальный план предусматривал, что космический челнок заберет телескоп обратно на Землю в конце его эксплуатации, но никто не ожидал, что "Хаббл" переживет программу Space Shuttle. Это объясняет отдельный доклад о перспективах вывода с орбиты телескопа.



"Хаббл" подключен к стыковочному порту шаттла "Эндевур" / Фото NASA

Теперь ожидается, что его орбита будет постепенно деградировать, пока не начнется неконтролируемое возвращение в атмосферу. NASA пытается точно спрогнозировать время падения, учитывая солнечную активность, которая также существенно влияет на орбиты спутников.

Почему это опасно для человечества?

Поскольку конструкция "Хаббла" не предусматривала контролируемого схода с орбиты, существует серьезное беспокойство относительно того, что часть обломков уцелеет во время трения о воздух и достигнет поверхности планеты.

Даже сегодня немало частей спутников и ракет рассчитанных на сгорание в атмосфере, достигают Земли и падают неподалеку густо населенных регионов. Так, например, было с элементами ракеты SpaceX, которые упали в Польше, а именно вблизи города Познань.

И это учитывая тот факт, что ракета построена так, чтобы полностью сгореть в атмосфере. Нечего и предполагать, что может произойти с большой космической обсерваторией, которая вообще не была сконструирована так, чтобы запланировано сгореть в атмосфере.

Когда "Хаббл" упадет на Землю?

Здесь прогнозируемые данные очень сильно расходятся в зависимости от ряда факторов. Согласно прогнозам, в лучшем случае аппарат продержится до 2040 года, но при худшем сценарии он может начать падение уже в 2029 году. Для отслеживания падения обсерватории даже есть специальный трекер.

Наиболее вероятным годом катастрофы ученые называют 2033 год. В этом случае зона разброса обломков может протянуться на расстояние от 350 до 800 километров вдоль траектории движения. Хотя вероятность того, что кто-то пострадает, все еще составляет лишь 1 к 31 000 в отдаленных районах Тихого океана, общий средний риск оценивается как 1 к 330.

Но даже такие показатели уже значительно превышают технические нормативы NASA, которые требуют, чтобы риск для населения был не более 1 к 10 000. В худшем случае обломки могут упасть на густонаселенные районы, такие как Макао, где ожидается от двух до четырех жертв. По крайней мере одна жертва возможна, если падение произойдет в Гонконге или Сингапуре.

Может ли кто-то спасти "Хаббл"?

Планы по спасению космической обсерватории ранее рассматривались, как и планы по ее контролируемому сведению с орбиты.

Сейчас ученые отмечают необходимость дальнейших исследований солнечных циклов и геомагнитных условий для более точного анализа рисков перед возвращением легендарного телескопа домой.