Де знайти трансляцію?
Якщо пряме спостереження Супермісяця, який є останнім у 2025 році, неможливе через хмарність чи інші причини, астрономи та любителі космосу щоразу організовують власні прямі трансляції, щоб кожен охочий зміг приєднатися хоча б віртуально. Цього разу цим займеться проєкт The Virtual Telescope, пише 24 Канал.
Як зазначають на сайті проєкту, повню спостерігатимуть з Манчіано, Італія, де розташований центр. The Virtual Telescope також анонсував "найкращі знімки повного Місяця, які ми зібрали протягом багатьох років, зокрема ті, на яких наш супутник сяє над легендарними пам'ятками та горизонтом Риму".
Трансляція буде повністю безплатною і пройде на YouTube. Ви можете вже зараз підписатися на сповіщення, щоб встигнути вчасно до початку, який планують 4 грудня о 22:00.
Пряма трансляція буде тут: підпишіться на відео
Однак варто зазначити, що сам пік повні відбудеться не о 22 годині 4 грудня, а 5 грудня о 01:14 за Києвом. Хоча цього формального моменту доведеться почекати, Місяць виглядатиме повним протягом трьох днів, тож значної різниці в часі спостереження не буде.
Що відомо про Супермісяць у грудні 2025 року?
- Традиційно ця повня відома як Холодний Місяць. Назва походить від культури корінних американців могавків і означає час значного зниження температури.
- Ця повня є останнім Супермісяцем 2025 року. Явище Супермісяця, коли повня збігається з перигеєм (найближчою до Землі точкою орбіти), призводить до того, що Місяць буде виглядати на 7,9% більшим і на 15% яскравішим порівняно із середньою повнею. Наступний Супермісяць очікується 3 січня 2026 року, пише Star Walk.
- Груднева повня 2025 року є найвищою повнею року для спостерігачів у Північній півкулі. Завдяки завершенню циклу головного місячного стояння, ця повня стане найвищою в Північній півкулі аж до 2042 року.
- Повня відбудеться у сузір’ї Тельця. 4 і 5 грудня повний Місяць сяятиме дуже близько до одного з найвідоміших зоряних скупчень – Плеяд. Для деяких регіонів, включаючи більшість Європи, Північної Африки та Північної Америки, Місяць буде проходити прямо перед Плеядами.
- У Південній півкулі ситуація буде зворотною: грудневий Супермісяць буде найнижчою повнею року. Коли Місяць розташований близько до горизонту, він може набувати золотистого, оранжевого або навіть червонуватого відтінку через проходження світла крізь товстіші шари атмосфери. На низькій висоті Місяць також здається більшим через оптичний ефект.