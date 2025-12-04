Де знайти трансляцію?

Якщо пряме спостереження Супермісяця, який є останнім у 2025 році, неможливе через хмарність чи інші причини, астрономи та любителі космосу щоразу організовують власні прямі трансляції, щоб кожен охочий зміг приєднатися хоча б віртуально. Цього разу цим займеться проєкт The Virtual Telescope, пише 24 Канал.

Дивіться також Не пропустіть останній Супермісяць 2025 року: коли дивитись і що потрібно знати

Як зазначають на сайті проєкту, повню спостерігатимуть з Манчіано, Італія, де розташований центр. The Virtual Telescope також анонсував "найкращі знімки повного Місяця, які ми зібрали протягом багатьох років, зокрема ті, на яких наш супутник сяє над легендарними пам'ятками та горизонтом Риму".

Трансляція буде повністю безплатною і пройде на YouTube. Ви можете вже зараз підписатися на сповіщення, щоб встигнути вчасно до початку, який планують 4 грудня о 22:00.

Пряма трансляція буде тут: підпишіться на відео

Однак варто зазначити, що сам пік повні відбудеться не о 22 годині 4 грудня, а 5 грудня о 01:14 за Києвом. Хоча цього формального моменту доведеться почекати, Місяць виглядатиме повним протягом трьох днів, тож значної різниці в часі спостереження не буде.

Що відомо про Супермісяць у грудні 2025 року?