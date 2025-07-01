Как изменился курс евро в июле

Официальный курс евро, по состоянию на 1 июля, составляет – 48,99 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По данным "Минфина", средний банковский курс евро сейчас таков:

покупка – 48,80 гривны за евро;

продажа – 49,50 гривны за евро.

Вырос евро и в обменниках:

покупка – 49,34 гривны за евро;

продажа – 49,53 гривны за евро.

Сколько евро можно купить за минималку

если покупать евро в банке, то за 8 000 гривен можно получить ориентировочно – 162 евро;

в обменнике аналогично за 8 000 гривен можно купить примерно – 162 евро.

Какой сейчас курс доллара в Украине

Как показывают данные НБУ, по состоянию на 1 июля, официальный курс доллара США в Украине – 41,78 гривны. Изменилась ситуация также в банках и обменниках. Данные "Минфина" показывают, что средний банковский курс доллара сейчас такой:

покупка – 41,50 гривен за доллар США;

продажа – 42,05 гривны за доллар США.

В обменниках ситуация следующая:

покупка – 41,60 гривны за доллар США;

продажа – 41,68 гривны за доллар США.

Сколько долларов можно купить за минималку

за 8 000 гривен в банке можно получить ориентировочно – 190 долларов;

в обменнике за минималку можно выручить примерно – 192 доллара.

Обратите внимание! Курс может отличаться в зависимости от места обмена.