Курс валют у банках
- Станом на ранок 1 липня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,40 гривні (+5 копійок проти 30 червня) та продаж по 42,05 гривні (+10 копійок).
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- Купівля євро проходить по 48,75 гривні (+20 копійок), продаж – по 49,40 гривні (+10 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,73 гривні (-2 копійки), а продати по 41,68 гривні (-1 копійка).
- Купівля євро по 49,20 гривні (+15 копійок), а продаж по 49,42 гривні (+17 копійок).
Курс в обмінниках
- Долари купують у середньому по: 41,35 гривні (+9 копійок), а продають по 41,82 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 48,95 гривні (+19 копійок), а продають по 49,45 гривні (+2 копійки).
Курс долара у липні
Як розповів для 24 Каналу банкір Тараса Лєсового, курсові коливання будуть відбуватися цього тижня в межах дії режиму керованої гнучкості. Різниця між курсами купівлі та продажу буде, але мінімальна.
Курсові показники можуть як зростати, так і знижуватися, хоча такі зміни будуть дрібними. Крім цього, для ринку буде властиве максимальне наближення безготівкового та готівкового курсів.
Лєсовий зауважує, що попит на валюту очікується на 5% – 7% більшим. Нацбанк через валютні інтервенції зможе перекрити різницю між попитом та пропозицією.
Відтак, очікується, що долар перебуватиме в діапазоні від 41,6 гривні до 42 гривень впродовж цього тижня.