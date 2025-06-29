Чи подорожчає долар у липні

За словами банкіра Тараса Лєсового, з якими він поділився з 24 Каналом, з наступного тижня курсові коливання долара відбуватимуться в межах дії режиму керованої гнучкості.

Читайте також Які депозити дозволять отримувати пасивний прибуток

Попри те, що очікується різниця між курсами купівлі та продажу, але вона буде мінімальною.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Курсові показники можуть як зростати, так і знижуватися, хоча такі зміни будуть дрібними. Крім цього, для ринку буде властиве максимальне наближення безготівкового та готівкового курсів.

Рівень попиту на валюту очікується на 5% – 7% більшим, але Нацбанк через механізм валютних інтервенцій зможе без особливих проблем перекривати різницю між попитом і пропозицією.

Водночас обсяг валютних інтервенцій впродовж тижня буде на прийнятному рівні – це до 600 – 700 мільйонів доларів.

Зауважте! З 30 червня по 6 липня коридори валютних коливань на міжбанку будуть на рівні 41,6 – 42 гривень, а на готівковому ринку – 41,6 – 42 гривень за долар.