Подорожает ли доллар в июле

По словам банкира Тараса Лесового, с которыми он поделился с 24 Каналом, со следующей недели курсовые колебания доллара будут происходить в пределах действия режима управляемой гибкости.

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Несмотря на то, что ожидается разница между курсами покупки и продажи, но она будет минимальной.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Курсовые показатели могут как расти, так и снижаться, хотя такие изменения будут мелкими. Кроме этого, для рынка будет свойственно максимальное приближение безналичного и наличного курсов.

Уровень спроса на валюту ожидается на 5% – 7% больше, но Нацбанк через механизм валютных интервенций сможет без особых проблем перекрывать разницу между спросом и предложением.

В то же время объем валютных интервенций в течение недели будет на приемлемом уровне – это до 600 – 700 миллионов долларов.

Заметьте! С 30 июня по 6 июля коридоры валютных колебаний на межбанке будут на уровне 41,6 – 42 гривен, а на наличном рынке – 41,6 – 42 гривен за доллар.