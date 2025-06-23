Що відбувалося з курсом долара в середині червня

У коментарі 24 Каналу Ганна Золотько зауважує, що у звіті регулятора про фінансову стабільність йшлося про зростання попиту на долар для фінансування оборонних витрат та закупівлі газу.

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Зверніть увагу! НБУ, зі свого боку, і надалі триматиме ситуацію під контролем.

Ганна Золотько Член правління, директор Департаменту казначейських операцій Unex Bank На готівковому ринку курс долара протягом 16 – 20 червня зростав поступово, але помітно.

Як змінювався готівковий курс на минулому тижні:

у понеділок середній курс в обмінниках становив 41,13 – 41,69 гривні за долар;

у вівторок незначно підріс до 41,15 – 41,71 гривні за долар;

у середу та четвер коливався в межах 41,20 – 41,78 гривні за долар та 41,28 – 41,90 гривні за долар, відповідно;

а вже в п’ятницю вперше перевищив позначку 42 гривні за долар і сягнув 41,39 – 42,01 гривні за долар.

Минулого тижня на валютному ринку України гривня перебувала тиском з боку долара США,

– наголошує Золотько.

Як каже банкірка, у понеділок спостерігалося помітне зростання – котирування зросли з 41,47 гривні за долар зранку до 41,57 гривні за долар на закритті, тобто на 10 копійок. У наступні дні ситуація змінювалась так:

у вівторок ринок відкрився на рівні 41,55 гривні за долар, протягом дня курс тимчасово знижувався до 41,49 гривні за долар, але до вечора майже відновився – 41,56 гривні за долар;

ринок відкрився на рівні 41,55 гривні за долар, протягом дня курс тимчасово знижувався до 41,49 гривні за долар, але до вечора майже відновився – 41,56 гривні за долар; ще помітніший стрибок відбувся у середу , 18 червня: долар додав за день 19 копійок – від 41,52 гривні за долар зранку до 41,71 гривні за долар увечері;

, 18 червня: долар додав за день 19 копійок – від 41,52 гривні за долар зранку до 41,71 гривні за долар увечері; у четвер , 19 червня, курс зростав із 41,63 – 41,67 гривні за долар до 41,83 гривні за долар;

, 19 червня, курс зростав із 41,63 – 41,67 гривні за долар до 41,83 гривні за долар; в п'ятницю, 20 червня, відкриття відбулося на рівні 41,77 гривні за долар, а день завершився вже на 41,94 гривні за долар.

Одним із чинників зростання курсу долара та підвищення попиту на валюту минулого тижня став вихідний у США, що спричинив тимчасовий дефіцит долара; погашення ОВДП, яке вивільнило значні обсяги гривні, та певне укріплення долара до євро на світовому ринку,

– каже банкірка.

Зауважте! Золотько каже, що тенденція до зростання курсу долара наразі зберігається, хоча різкого послаблення гривні не спостерігається. Імовірно, наступного тижня попит на долар залишатиметься сталим, а курс буде відносно стабільним.