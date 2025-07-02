Курс валют в банках

По состоянию на утро 2 июля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,50 гривны (+10 копеек против 1 июля) и продажа по 42,10 гривны (+5 копеек).

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Покупка евро проходит по 48,90 гривны (+15 копеек), продажа – по 49,75 гривны (+35 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,77 гривны (+4 копеек), а продать по 41,76 гривны (+8 копеек).

(+4 копеек), а продать (+8 копеек). Покупка евро по 49,40 гривны (+20 копеек), а продажа по 49,61 гривне (+19 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 41 гривне (-28 копеек), а продают по 41,90 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.

(-28 копеек), а продают (+6 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 49,26 гривны (+50 копеек), а продают по 49,78 гривны (+35 копеек).

Какие цены на доллар и евро

Банкир Тарас Лесовой прогнозирует для 24 Канала минимальную разницу между курсами покупки и продажи на межбанке. Таким образом, курсовые показатели могут как расти, так и снижаться, но изменения будут мелкими.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка В первую неделю июля общая ситуация на валютном рынке почти не изменится. Ожидается, что все текущие курсовые колебания будут происходить в пределах действия режима управляемой гибкости.

Поэтому, на межбанке ожидается, что доллар будет в диапазоне от 41,6 гривны до 42 гривен, а евро – от 46,5 гривны до 48,5 гривны.

На наличном рынке курсы вообще не отличаются: 41,6 – 42 гривны за доллар и 46,5 – 48,5 гривны за евро.