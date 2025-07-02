Курс валют у банках

Станом на ранок 2 липня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,50 гривні (+10 копійок проти 1 липня) та продаж по 42,10 гривні (+5 копійок).

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Купівля євро проходить по 48,90 гривні (+15 копійок), продаж – по 49,75 гривні (+35 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,77 гривні (+4 копійок), а продати по 41,76 гривні (+8 копійок).

(+4 копійок), а продати (+8 копійок). Купівля євро по 49,40 гривні (+20 копійок), а продаж по 49,61 гривні (+19 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 41 гривні (-28 копійок), а продають по 41,90 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.

(-28 копійок), а продають (+6 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 49,26 гривні (+50 копійок), а продають по 49,78 гривні (+35 копійок).

Які ціни на долар та євро

Банкір Тарас Лєсовий прогнозує для 24 Каналу мінімальну різницю між курсами купівлі та продажу на міжбанку. Таким чином, курсові показники можуть як зростати, так і знижуватися, але зміни будуть дрібними.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку У перший тиждень липня загальна ситуація на валютному ринку маже не зміниться. Очікується, що всі поточні курсові коливання відбуватимуться в межах дії режиму керованої гнучкості.

Відтак, на міжбанку очікується, що долар буде в діапазоні від 41,6 гривні до 42 гривень, а євро – від 46,5 гривні до 48,5 гривні.

На готівковому ринку курси взагалі не відрізняються: 41,6 – 42 гривні за долар й 46,5 – 48,5 гривні за євро.