Що відбувається з курсом євро зараз
2 липня офіційний курс в Україні складає 49,41 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як повідомляє "Мінфін" банківський курс євро зараз зріс так:
- купівля – 49 гривні за євро;
- продаж – 49,70 гривні за євро.
В обмінниках зміни також відчутні, там середній курс зараз такий:
- купівля – 49,40 гривні за євро;
- продаж – 49,58 гривні за євро.
Скільки гривень сьогодні у 500 євро
- якщо обмінювати 500 євро у банку, можна виручити приблизно – 24 500 гривень;
- при обміні 500 євро в обміннику, є можливість отримати орієнтовно – 24 700 гривень.
Яка сума потрібна, щоб купити 500 євро зараз
- для придбання 500 євро у банку потрібно приблизно – 24 850 гривень;
- аби купити 500 євро в обміннику необхідно в середньому – 24 790 гривень.