Що відбувається з курсом євро зараз

2 липня офіційний курс в Україні складає 49,41 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як повідомляє "Мінфін" банківський курс євро зараз зріс так:

купівля – 49 гривні за євро;

продаж – 49,70 гривні за євро.

В обмінниках зміни також відчутні, там середній курс зараз такий:

купівля – 49,40 гривні за євро;

продаж – 49,58 гривні за євро.

Скільки гривень сьогодні у 500 євро

якщо обмінювати 500 євро у банку, можна виручити приблизно – 24 500 гривень;

при обміні 500 євро в обміннику, є можливість отримати орієнтовно – 24 700 гривень.

Яка сума потрібна, щоб купити 500 євро зараз