Хто може отримати гроші на бізнес

До участі у програмі "Підтримка створення робочих місць та розвитку соціального діалогу в Миколаївській та Одеській областях" допускають тільки жителів Миколаївського та Баштанського районів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Миколаївську міську раду.

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У межах програми українці зможуть отримати гранти до 3 000 доларів (у гривневому еквіваленті) на придбання:

обладнання, інструментів, техніки (частка у 80% від загального бюджету);

сировини, матеріалів, на оренду, послуги (частка до 20% від суми).

Серед головних умов участі – громадяни не мають ФОП на час подачі заявки та можуть пройти обов’язкове п'ятиденне навчання, написання бізнес-плану і подання пакета документів. Переваги мають:

ВПО, ветерани, люди з інвалідністю та їхні родини;

одинокі батьки, багатодітні родини;

домогосподарства з вагітними або немовлятами;

люди віком 45+.

Не допускаються до участі особи з боргами, фальсифікованими документами або зв’язками з Росією.

Як подати заявку

Згідно з умовами програми з підтримки бізнесу, подати заявку може лише хтось один із домогосподарства. Для того, щоб зареєструватися, необхідно заповнити онлайн-форму. Заявки будуть приймати до 10 серпня 2025 року.

Деталі щодо програми доступні за такими контактами:

Email: info@uabsc.org;

Телефон: +38 067 143 1990.

Програма здійснюється за фінансування уряду Данії.