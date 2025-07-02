Хто може отримати гроші на бізнес
До участі у програмі "Підтримка створення робочих місць та розвитку соціального діалогу в Миколаївській та Одеській областях" допускають тільки жителів Миколаївського та Баштанського районів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Миколаївську міську раду.
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У межах програми українці зможуть отримати гранти до 3 000 доларів (у гривневому еквіваленті) на придбання:
- обладнання, інструментів, техніки (частка у 80% від загального бюджету);
- сировини, матеріалів, на оренду, послуги (частка до 20% від суми).
Серед головних умов участі – громадяни не мають ФОП на час подачі заявки та можуть пройти обов’язкове п'ятиденне навчання, написання бізнес-плану і подання пакета документів. Переваги мають:
- ВПО, ветерани, люди з інвалідністю та їхні родини;
- одинокі батьки, багатодітні родини;
- домогосподарства з вагітними або немовлятами;
- люди віком 45+.
Не допускаються до участі особи з боргами, фальсифікованими документами або зв’язками з Росією.
Як подати заявку
Згідно з умовами програми з підтримки бізнесу, подати заявку може лише хтось один із домогосподарства. Для того, щоб зареєструватися, необхідно заповнити онлайн-форму. Заявки будуть приймати до 10 серпня 2025 року.
Деталі щодо програми доступні за такими контактами:
- Email: info@uabsc.org;
- Телефон: +38 067 143 1990.
Програма здійснюється за фінансування уряду Данії.